إيران تنفي الأنباء بشأن محادثات فنية في الدوحة

خبرني - نفى نائب وزير الخارجية الإيراني کاظم غریب آبادي، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن عقد محادثات فنية لمجموعات العمل في الدوحة.

وقال غریب آبادي إنه رغم استمرار المشاورات مع قطر، بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة تنفيذ التزامات الطرف المقابل، فإن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن عقد محادثات فنية لمجموعات العمل في الدوحة غير صحيحة.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي أفاد بأن الجانبين الامريكي والإيراني يعتزمان اللقاء غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة. ولم يرد تأكيد رسمي لهذا الأمر.

وكان من المقرر في البداية إجراء المباحثات في سويسرا للتشاور بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك تم، بسبب التصعيد الأخير، نقلت المباحثات وستركز الآن على مضيق هرمز، حسبما ذكر موقع أكسيوس.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية إن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لا تزال في مسارها الصحيح للأيام المقبلة كما هو مخطط لها، على الرغم من وقوع عدة هجمات خلال ما يفترض أنه وقف لإطلاق النار، وقال المسؤول: "لم يتم إلغاء أي شيء".

وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية "في مسارها الصحيح للأيام المقبلة كما هو مخطط لها"، مشيرا إلى أن قنوات فض الاشتباك كانت "تعمل وتدار بنجاح" بعد قمة بحيرة لوسيرن.

وقال مصدر للوكالة الألمانية إن أمريكا وإيران ستوقفان مؤقتا هجماتهما المتبادلة وتواصلان المفاوضات، وستتمكن السفن من الإبحار عبر مضيق هرمز بحرية بالتزامن مع تواصل تطبيق الاتفاق الإطاري.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة ضربات على أهداف في إيران في أعقاب هجمات في مضيق هرمز ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران، وهددت هذه الهجمات بإعادة إشعال الصراع، بعد أسبوعين تقريباً من توقيع مذكرة التفاهم.

ويوم الأحد الماضي، التقى ممثلون بارزون عن الولايات المتحدة وإيران والدول الوسيطة باكستان وقطر لإجراء محادثات في منتجع فاخر بالقرب من لوسيرن، ووافقوا على تشكيل مجموعات عمل بشأن قضايا تشمل العقوبات وبرنامج إيران النووي، بالإضافة إلى مجموعات اتصال بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان.