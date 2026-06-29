جبال الدولارات.. فيديو من منزل نائبة يفجر غضب العراقيين

خبرني - خلال الساعات الماضية، انشغل العراقيون بمشاهد انتشرت لمداهمات طالت منازل ومقرات نواب حاليين وسابقين متهمين بالتورط في قضايا فساد من بينهم النائبة عالية نصيف.

فقد انتشرت على مواقع التواصل صور من منزلها حيث تكدست فيه أكوام من الأموال.

كما شارك عدد من العراقيين مشاهد لمداهمة مزرعة خيول يملكها ابنها ساجد، مشيرين إلى أن قيمة تلك الخيول فاقت 7 ملايين دولار.

"اسجنوا الهوامير"

فيما عبر الكثيرون عن امتعاضهم لحجم الفساد الذي كشفته هذه الحملة غير المسبوقة منذ عقود، وطالبوا بمحاسبة كل من تورط في سرقة أموال العراقيين، والقبض على من وصفوهم بـ"الحيتان والهوامير" ومعاقبتهم وسجنهم.

بينما تندر آخرون على حال البلاد والعباد، فيما النواب يكدسون ثرواتهم داخل منازلهم.

كذلك أعاد البعض الآخر مشاركة فيديوهات لنواب أوقفوا، أمس الأحد، وهم يقسمون بأنهم "شرفاء ولا يمكن أن يمدوا أيديهم إلى "المال الحرام".

وكان عثر على أكثر من 20 مليار دينار عراقي (نحو 15 مليونا ونصف المليون دولار)، وكميات من الذهب في منزل النائبة العراقية عالية نصيف التي تم اعتقالها مع ابنها الذي كان يشغل مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني.

أتى ذلك، بعدما نفذت القوات الأمنية، فجر أمس الأحد، حملة مداهمات في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم سفارات ومراكز رسمية، وأوقفت نحو 67 نائباً ومسؤولاً عراقيًا.

فيما أشار مراسل العربية/الحدث إلى أن التوقيفات مستمرة، وقد تطال العشرات أيضاً.

يذكر أن تلك الاعتقالات استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد الشهر الماضي، إذ يبدو أن اعترافاته ورطت وكشفت دائرة كبيرة من المسؤولين.

وكانت التحقيقات مع الجميلي أسفرت قبل أيام عن ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار.