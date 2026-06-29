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مسؤول إسرائيلي: رصد 4800 هجمة إلكترونية إيرانية خلال شهر

  • 29 حزيران 2026
  • 13:46
مسؤول إسرائيلي رصد 4800 هجمة إلكترونية إيرانية خلال شهر

خبرني - كشف مسؤول أمني إسرائيلي كبير عن تصاعد حاد في وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تشنها إيران ضد إسرائيل منذ مطلع العام الجاري، وذلك في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" (Die Welt) الألمانية، اليوم الاثنين، عن يوسي كارادي، مدير عام المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن الإلكتروني، أن السلطات الإسرائيلية سجلت قفزة كبيرة في عدد الحوادث الإلكترونية خلال يونيو/حزيران الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح كارادي أن البيانات الرسمية تشير إلى تسجيل حوالي 4800 واقعة إلكترونية خلال يونيو/حزيران 2026، مقارنة بنحو 1600 واقعة تم تسجيلها في الشهر نفسه من عام 2025، أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى طبيعة التهديدات، قائلا: "بعض الجماعات تتمتع بمهارات عالية، ويمكننا التعامل معها، لكن علينا أن نأخذها على محمل الجد"، مؤكدا أنه "على عكس المجال العسكري التقليدي، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء الإلكتروني".

وبحسب المسؤول، فإن الهجمات طالت نطاقا واسعا من الأهداف، شملت أنظمة البنية التحتية الحيوية، والمنظمات المركزية، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكاتب المحاماة، وشركات المحاسبة، وحتى الأفراد.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، زعم كارادي أن الأجهزة الإسرائيلية تمكنت حتى الآن من صد الهجمات الموجهة ضد المرافق الحيوية، معربا عن أمله في استمرار القدرة على حمايتها، بينما لفت إلى أن العديد من الشركات التي تعرضت للاختراق انتهى بها الأمر بمحو أنظمة الحاسوب الخاصة بها، دون أن يسمي جهات بعينها.

يُذكر أن إيران دأبت على نفي شنها حملات إلكترونية ضد دول أخرى، في حين تعلن باستمرار عن تعرضها لهجمات إلكترونية.

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