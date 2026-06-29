غرق قارب يقل سياحا في كندا وفقدان ستة أشخاص

خبرني - أفادت قناة CTV بأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على 6 أشخاص فقدوا إثر غرق قارب سياحي في مقاطعة كولومبيا البريطانية، بعدما أنقذت فرق الإنقاذ 4 كانوا على متنه.

وذكرت القناة أن القارب كان يقل 10 أشخاص عندما بدأ بتسرب المياه إليه قرابة الساعة 11:45 صباح الأحد، بالقرب من مدينة ريتشموند في منطقة روبرتس بانك.

وأوضح مركز التنسيق المشترك لعمليات الإنقاذ أن البلاغ ورد من أحد الأشخاص على متن قارب مدني، أفاد بوجود عدد من الأشخاص في المياه دون سترات نجاة.

وعلى إثر ذلك، أطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ واسعة شاركت فيها حوامة وقارب نجاة تابعان لخفر السواحل الكندي، وقاربان للشرطة الملكية الكندية، إلى جانب مروحيتين وطائرتين تابعتين للقوات الجوية الكندية.

ونقل الأشخاص الأربعة الذين تم إنقاذهم إلى محطة خفر السواحل في سي آيلاند، قبل تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تكشف السلطات عن حالتهم الصحية.

وأكدت الشرطة الملكية الكندية أن أسباب غرق القارب لا تزال قيد التحقيق، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين الستة.