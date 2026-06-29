بالأسماء.. من سقط في (عاصفة) ملاحقة الفساد بالعراق؟

خبرني - أعلنت وكالة الأنباء العراقية تسجيل هذا العدد من الموقوفين ضمن حملة وصفت بالواسعة، مؤكدة أن العمليات لا تزال مستمرة، فيما تواصل هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ أوامر قبض بحق شخصيات يُشتبه بتورطها في قضايا تتعلق بالمال العام.

وبحسب مصادر رسمية، ضمت قائمة الموقوفين عدداً من الشخصيات السياسية والبرلمانية البارزة، من بينها رئيس تحالف عزم وعضو مجلس النواب مثنى السامرائي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.

كما شملت القائمة عدداً من النواب، من أبرزهم زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، وبشرى القيسي، إلى جانب آخرين.

وأكدت هيئة النزاهة أن إجراءات التوقيف جاءت بعد عمليات تتبع ورصد وتحقيقات مكثفة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية والتنفيذية، في إطار جهود مكافحة الفساد واسترداد المال العام.

وفي ظل استمرار الحملة، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الأيام المقبلة ستكشف عن أسماء جديدة ضمن هذه القضية التي وُصفت بأنها من أكبر ملفات الفساد في البلاد مؤخراً.