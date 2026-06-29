شركة بريطانية ناشئة تدخل سباق القيادة الذاتية لمنافسة تسلا

خبرني - برزت شركة ويف البريطانية الناشئة كمنافس جديد في سباق تطوير تقنيات سيارات القيادة الذاتية، بعد إبرامها اتفاقات مع شركتي ستيلانتيس ونيسان لتزويد سياراتهما بأنظمة قيادة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف منافسة حلول شركة تسلا وشركة وايمو التابعة لشركة ألفابت، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأعلنت ستيلانتيس أنها ستدمج نظام "السائق الذكي" الذي تطوره ويف في سيارات علاماتها التجارية، ومنها جيب، وكرايسلر ودودج ورام، اعتبارا من عام 2028، فيما تستعد نيسان لإطلاق التقنية في اليابان بموعد قد يكون أقرب.

وتتيح التقنية قيادة السيارة على الطرق السريعة وداخل المدن دون استخدام اليدين، مع اشتراط بقاء السائق متيقظا وجاهزا للتدخل عند الحاجة، على غرار نظام القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف الذي طورته شركة تسلا.

وتراهن ويف على بيع تقنيتها لشركات السيارات المختلفة بدلا من تصنيع سياراتها الخاصة، معتبرة أن هذا النموذج يمنحها فرصة للوصول إلى معظم شركات صناعة السيارات العالمية.

ويعتمد النظام على نموذج ذكاء اصطناعي يتعلم من ملايين مقطع فيديو الخاصة بالقيادة، بدلا من البرمجيات التقليدية التي تعتمد على قواعد مبرمجة مسبقا للتعامل مع كل موقف على الطريق.

وترى الشركة أن هذا النهج يجعل التقنية أكثر قدرة على التكيف مع البيئات المختلفة، دون الحاجة إلى خرائط تفصيلية مسبقة، وهو ما أثبتته خلال اختبارات أجرتها في أكثر من 500 مدينة حول العالم.

استثمارات ضخمة

وجذبت الشركة البريطانية اهتمام المستثمرين خلال العامين الماضيين، إذ جمعت 1.05 مليار دولار في عام 2024 بدعم من مصرف سوفت بنك الياباني وشركات مايكروسوفت وإنفيديا وأوبر، قبل أن تحصل هذا العام على تمويل إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار رفع تقييمها إلى 8.6 مليارات دولار، بمشاركة ستيلانتيس ومرسيدس-بنز ونيسان، إلى جانب شركات تصنيع الرقائق "إيه إم دي" و"آرم" و"كوالكوم".

ورغم ذلك، لا يزال نهج ويف يثير جدلا داخل قطاع السيارات، إذ تعتمد شركات مثل و"ايمو" و"أبولو غو" التابعة لشركة بايدو الصينية على أنظمة هجينة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخرائط عالية الدقة، والقواعد البرمجية التقليدية لضمان مستويات أعلى من السلامة.

كما تعتمد ويف على غرار تسلا، على الكاميرات والرادارات دون استخدام مستشعرات "ليدار" المكلفة، بينما تتجه ستيلانتيس ونيسان إلى إضافة مستشعرات ليدار في سياراتهما التجارية لتعزيز مستويات الأمان.

وتستعد الشركة البريطانية أيضا لإطلاق أول تجربة لسيارات أجرة ذاتية القيادة بالتعاون مع شركة أوبر في لندن خلال الصيف الحالي، تمهيدا لتوسيع الخدمة إلى مدن أخرى، في إطار مساعيها لترسيخ مكانتها في سوق القيادة الذاتية في العالم.