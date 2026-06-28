مصر.. إحالة 3 متهمين بسب وقذف وفاء عامر للمحاكمة

خبرني - قررت النيابة المختصة في مصر إحالة 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامهم بسب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيقات في القضية رقم 363 لسنة 2025 جنح اقتصادية العمرانية، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بالسب والقذف باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن النيابة وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها ارتكاب جريمتي السب والقذف عبر الإنترنت، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، فضلًا عن إنشاء واستخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب تلك الجرائم.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين نشروا رسائل وتعليقات ومقاطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» تضمنت عبارات وادعاءات اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة للفنانة وفاء عامر، وتمس شرفها واعتبارها، بما قد يؤدي إلى الإضرار بسمعتها وتعريضها للاحتقار بين أفراد المجتمع.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بتعمد مضايقة الفنانة وفاء عامر من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء حساب على منصة «تيك توك» خُصص لنشر المحتوى محل الاتهام، في إطار ما وصفته النيابة بسلوك متعمد للإساءة إلى المجني عليها.

وأكدت النيابة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، إلى جانب مخالفات منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتقرر إحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم، وفقًا للإجراءات القانونية.