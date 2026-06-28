واتساب يختبر ميزة سرية جديدة.. الذكاء الاصطناعي داخل المحادثات

خبرني - يواصل تطبيق «واتساب» توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي داخل منصته، من خلال اختبار ميزة جديدة.

تمنح الميزة الجديدة، المستخدمين؛ وسيلة أكثر خصوصية للتفاعل مع المساعد الذكي أثناء المحادثات، دون أن يتمكن بقية المشاركين من الاطلاع على الأسئلة أو الإجابات.

وبحسب ما أورده موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات "واتساب"، فقد بدأت الشركة طرح ميزة "Side Chat" أو "الدردشة الجانبية" لعدد محدود من مستخدمي هواتف أندرويد وiOS، على أن يتم توسيع نطاق إتاحتها في وقت لاحق، دون الإعلان عن موعد رسمي لذلك.

ووفقًا للتقرير، يجري حاليًا طرح الميزة لعدد محدود من المستخدمين، فيما لم تكشف واتساب حتى الآن عن موعد رسمي لإتاحتها لجميع مستخدمي التطبيق حول العالم.

تعتمد الميزة الجديدة على فتح نافذة جانبية مستقلة داخل المحادثة، تتيح للمستخدم التواصل مع Meta AI بصورة منفصلة، مع قدرة المساعد الذكي على فهم سياق المحادثة الجارية وتقديم إجابات مرتبطة بما يدور داخلها.

وتبقى هذه المحادثة سرية تمامًا، إذ لا تظهر الأسئلة أو الردود لأي شخص آخر مشارك في الدردشة، سواء كانت فردية أو جماعية.

طريقة الوصول إلى الميزة

وللاستفادة من "الدردشة الجانبية"، يكفي التمرير إلى اليسار أثناء فتح أي محادثة داخل "واتساب"، ليتم عرض لوحة جانبية ذات تصميم منفصل، بينما تستمر المحادثة الأصلية في الظهور بالخلفية دون أي تغيير.

وبعد فتح اللوحة، يستطيع المستخدم كتابة استفساره مباشرة أو الاختيار من بين اقتراحات يعرضها التطبيق، والتي يتم توليدها اعتمادًا على محتوى المحادثة الحالية.

توفر الميزة الجديدة مجموعة من الوظائف التي تهدف إلى تسهيل استخدام التطبيق، إذ يمكنها تلخيص الرسائل الأخيرة لتسريع متابعة النقاشات الطويلة، كما تساعد في صياغة الردود أو تحسينها قبل إرسالها، إلى جانب شرح الرسائل أو العبارات غير الواضحة.

كما تدعم الميزة البحث عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مغادرة واتساب، مع إمكانية إيقاف هذه الخاصية من خلال إعدادات التطبيق إذا رغب المستخدم بذلك.

الفرق بينها وبين Meta AI@

وتختلف "الدردشة الجانبية" عن استخدام Meta AI@ داخل المحادثات، إذ يؤدي استدعاء المساعد الذكي باستخدام علامة "@" إلى ظهور السؤال والإجابة أمام جميع المشاركين في المحادثة.

أما في ميزة Side Chat، فتظل جميع التفاعلات بين المستخدم والذكاء الاصطناعي خاصة، ولا يراها أي طرف آخر داخل الدردشة.

خصوصية أكبر للمستخدمين

وأشار التقرير إلى أن ميزة "الدردشة الجانبية" تعتمد على نظام يعرف باسم المعالجة الخاصة، وهو نظام ينفذ طلبات المستخدم داخل بيئة آمنة ومعزولة، بحيث لا تتمكن "ميتا" أو "واتساب" من الاطلاع على محتوى الطلبات أو ردود الذكاء الاصطناعي، كما لا يتم الاحتفاظ بهذه البيانات بعد انتهاء المعالجة.

وفي المقابل، لا يستفيد استخدام Meta AI@ من نظام "المعالجة الخاصة"، وهو ما يجعل ميزة "الدردشة الجانبية" الخيار الأكثر حفاظًا على خصوصية المستخدم.

