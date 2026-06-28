هل الكاتشب صحي؟ خبراء التغذية يكشفون الحقائق والمخاطر

خبرني - أثار خبراء التغذية نقاشًا علميًّا حول القيمة الغذائية لصلصة الطماطم "الكاتشب"، الأكثر شعبية عالميًّا، لتحديد ما إذا كانت تصنف كإضافة صحية أم تهديد صامت داخل النظام الغذائي اليومي.

وتأتي هذه التقييمات في وقت تستهلك فيه ملايين الأسر هذه الصلصة بانتظام كعنصر أساسي مع الوجبات السريعة واليومية.

وأوضح الخبراء لصحيفة "تلغراف" أن الكاتشب يحتل موقعًا متوسطًا بين المنكهات؛ فهو يتفوق على المايونيز بانخفاض نسبة الدهون، ويحتوي على سكر أقل من صلصة الشواء، إلا أنه يظل غنيًّا بالسكريات مقارنة بالخردل.

وتكمن المشكلة الرئيسية في أن ملعقة كبيرة واحدة من الكاتشب تحتوي على ما يعادل ملعقة صغيرة كاملة من السكر؛ ما يعني أن الاستهلاك المفرط يستنزف سريعًا الحد اليومي الموصى به من السكريات، فضلًا عن تصنيف معظم الأنواع التجارية كأطعمة فائقة المعالجة لاحتوائها على مستخلصات ومحليات صناعية، وارتباطها الدائم بأطعمة غير صحية، مثل: المقليات، واللحوم المصنعة.

في المقابل، لا يخلو الكاتشب من فوائد صحية مستمدة من الطماطم؛ حيث يعد من أغنى المصادر بمضاد الأكسدة "الليكوبين" المرتبط بحماية القلب والوقاية من بعض أنواع السرطان.

وتؤكد الأبحاث أن عمليات الطهي والحرارة المستخدمة في التصنيع تزيد قدرة الجسم على امتصاص هذه المادة بفاعلية أكبر من الطماطم النيئة، وإن كانت الحصص الصغيرة تمنح الجسم كميات متواضعة منها.

وفي السياق ذاته، يشير المتخصصون إلى أن اللجوء للأنواع "المخففة" قد لا يكون حلًّا مثاليًّا دائمًا، إذ يتم استبدال السكر بمحليات صناعية قد تؤثر سلبًا في صحة الأمعاء والميكروبيوم عند الإفراط فيها، مؤكدين أن الخيار المنزلي يظل الأفضل صحيًّا.

وتأتي الخلاصة التربوية والغذائية لتؤكد أن الكاتشب ليس طعامًا صحيًّا بالمعنى المطلق ولكنه ليس ضارًّا، وتناوله باعتدال وبكميات مقننة لا يشكل خطرًا على الصحة العامة.