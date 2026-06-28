هآرتس : إسرائيل زودت قطر والسعودية بشكل غير مباشر بأنظمة عسكرية متطورة

خبرني - أفادت صحيفة "هآرتس" بأن شركات دفاعية إسرائيلية زودت قطر والمملكة العربية السعودية سرا بأنظمة عسكرية متطورة بمئات ملايين الدولارات رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

وأوضحت الصحيفة: "تشير الوثائق والصور إلى أن قطر حصلت على أنظمة الدفاع الجوي C-MUSIC من شركة إلبيت لطائرات كبار الشخصيات بمن فيهم أمير البلاد، بينما حصلت كل من قطر والسعودية على مكونات إسرائيلية الصنع، وخوذات قتالية، وأنظمة رؤية ليلية لطائراتهما المقاتلة من طراز إف-15 بموجب عقود مع شركة بوينغ".

وذكرت أن "شركتي إلبيت سستمز والصناعات الجوية الإسرائيلية شاركتا بشكل غير مباشر في مشاريع عسكرية مختلفة بكل من قطر والسعودية".

وأضافت أنه "تم دمج منظومة الدفاع الصاروخي C-MUSIC التي تطورها شركة إلبيت في ثلاث طائرات خاصة يستخدمها أمير قطر وأن إحدى الطائرات المزودة بهذه المنظومة القادرة على رصد الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء وتحييدها بمنظومة الليزر استخدمها أمير قطر في زيارته إلى طهران العام الماضي".

وأفادت الصحيفة بأن "الشركات الإسرائيلية شاركت كمقاولين في برنامج المقاتلة القطرية إف-15 الذي يتم بقيادة الولايات المتحدة، وفي هذا الإطار، تم تقديم المكونات الهيكلية ومعدات إلكترونيات الطيران وأنظمة الرؤية الليلية وأنظمة تحديد الأهداف JHMCS المدمجة في خوذات الطيارين".

وأشارت إلى أن "قطر قامت بشراء 160 وحدة من أنظمة تحديد الأهداف JHMCS المدمجة في خوذات الطيارين مقابل 35 مليون دولار، موضحة أن الشركات الإسرائيلية قدمت أنظمة الرؤية الليلية والمئات من خوذات الطيارين المتطورة عبر المشاريع التي شاركت بها في إطار برنامج المقاتلة السعودية F-15SA".

في يونيو من العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "نتنياهو وافق على صفقات دفاعية مع قطر تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار".

كما كشفت تقارير سابقة أن "شركة تضم شركاء من بينهم مسؤول سابق رفيع في جهاز الموساد واللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي يوآف مردخاي، مثلت شركات دفاع إسرائيلية مثل رافائيل وإلبيت سيستمز في مفاوضات مع قطر، كما أجرت محادثات مع الصناعات الجوية الإسرائيلية حول صفقات محتملة".