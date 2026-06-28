*
الاحد: 28 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

انسداد رئوي مميت.. طبيب يحذر من علامات إنذار مبكرة

  • 28 حزيران 2026
  • 16:28
انسداد رئوي مميت طبيب يحذر من علامات إنذار مبكرة

خبرني - أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن ظهور ضيق مفاجئ في التنفس مصحوبا بتورم في إحدى الساقين قد يكون مؤشرا على الإصابة بالانسداد الرئوي.

وقال مياسنيكوف إن من أبرز العلامات التحذيرية للإصابة بالانسداد الرئوي ظهور تورم في إحدى الساقين مصحوبا بضيق في التنفس، موضحا أن ذلك قد يشير إلى انتقال جلطة دموية إلى الرئتين، ما يؤدي إلى انسداد أحد فروع الشريان الرئوي، وهي حالة تشكل خطرا على الحياة.

وأضاف أن السعال المصحوب بالدم، إلى جانب الانخفاض المفاجئ في مستوى تشبع الدم بالأكسجين في غياب أمراض رئوية معروفة، يعدان من المؤشرات الأخرى لهذه الحالة.

وأشار إلى أن عدم تشخيص الانسداد الرئوي وعلاجه في الوقت المناسب قد يؤدي إلى الوفاة خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن الانصمام الخثاري الرئوي يحدث نتيجة انسداد الشريان الرئوي أو أحد فروعه بجلطة دموية انفصلت عن أوردة الأطراف السفلية، مؤكدا ضرورة البدء الفوري بعلاج المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة باستخدام مميعات الدم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

دراسة تربط بين الميلاتونين وقصور القلب لدى مرضى الأرق
دراسة تربط بين الميلاتونين وقصور القلب لدى مرضى الأرق
  • 2026-06-28 16:57
هل يساعد الضحك على تنظيف الرئتين؟.. دراسة بريطانية تسعى للإجابة
هل يساعد الضحك على تنظيف الرئتين؟.. دراسة بريطانية تسعى للإجابة
  • 2026-06-28 16:45
منتجات غذائية تخفض مستوى السكر في الدم
منتجات غذائية تخفض مستوى السكر في الدم
  • 2026-06-28 15:05
اللحوم الحمراء وعلاقتها المقلقة بتفاقم التهاب الأمعاء
اللحوم الحمراء وعلاقتها المقلقة بتفاقم التهاب الأمعاء
  • 2026-06-28 13:18
من السمنة إلى السرطان.. سموم الثعابين تفتح آفاقا دوائية واعدة
من السمنة إلى السرطان.. سموم الثعابين تفتح آفاقا دوائية واعدة
  • 2026-06-28 12:13
دليلك الطبي لحماية البشرة من الجفاف الشديد أثناء رحلات الطيران
دليلك الطبي لحماية البشرة من الجفاف الشديد أثناء رحلات الطيران
  • 2026-06-28 11:12