منتجات غذائية تخفض مستوى السكر في الدم

خبرني - تشير الدكتورة ماريا ليفشينكو أخصائية الغدد الصماء، إلى أنه حتى بدون أدوية، يمكن التأثير على مستوى السكر في الدم ببساطة عن طريق تعديل النظام الغذائي.

ووفقا لها، يعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية، خاصة لمن شخصت إصابتهم بمقدمات السكري، ومقاومة الأنسولين، ولكل من يرغب في تقليل خطر الإصابة بداء السكري، لتحديد أفضل الأطعمة للحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

وتشير إلى أن التأثير الأبرز يأتي من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية وذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض. ويعتبر الشوفان والبقوليات وأي مصادر للألياف القابلة للذوبان من بين أكثرها فعالية.

ووفقا لها، تشمل قائمة الأطعمة الصحية الأسماك والبيض والمكسرات، لأن البروتينات والدهون الصحية التي تحتويها تبطئ عملية إفراغ المعدة، ما يضمن إطلاقا أكثر انتظاما للغلوكوز في مجرى الدم، ويحمي من ارتفاع مستوى السكر الحاد في الدم.

وتؤكد الطبيبة أن الأمر لا يقتصر على نوع الطعام فقط، بل يشمل أيضا مدى معالجته. فالأطعمة الكاملة أفضل بكثير لعملية استقلاب الكربوهيدرات من نظيراتها التي خضعت للمعالجة بشكل كبير.