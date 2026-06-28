أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أنه شن غارات وقتل مسلحين من حزب الله، ودمر منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية جنوب لبنان، في غارات أسفرت عن مقتل واحد وإصابة اثنين على الأقل، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان للمتحدث العسكري، أفيخاي أدرعي، أنه قضى على عناصر من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف آر بي جي، واستهدف المبنى الذي كان المسلحون يعملون منه، ودمر منصة إطلاق صواريخ كانت تشكل خطراً في منطقة النبطية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن غارات جوية إسرائيلية في لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم واحد من توقيع البلدين اتفاقاً يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت بلدة النبطية الفوقا الجنوبية، وأفادت لاحقاً بوقوع غارات أخرى في المنطقة، ما أسفر عن إصابة شخصين آخرين على الأقل.

في الوقت نفسه، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن طائرة مسيرة تحلق فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأضافت يوم الأحد أن طائرة حربية إسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت محيط بلدة ديرسريان - الطيبة بجنوب لبنان.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزاف عون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن تساعد واشنطن في منع انتهاكات الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وضمان الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، لا سيما من خلال الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق المحتلة في جنوب لبنان.

وأضافت الرئاسة في بيان لها، السبت، أن عون أبلغ ترامب أيضاً، خلال اتصال هاتفي، أن لبنان سيتحمل مسؤولياته في تنفيذ الاتفاق الإطاري.