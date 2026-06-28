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رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين

  • 28 حزيران 2026
  • 09:24
رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين

خبرني - دانت رابطة العالم الإسلامي، الليلة الماضية، باستنكار شديد العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي مملكة البحرين بطائرات مسيرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية على مملكة البحرين، واصفا إياها بأنها تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الأمين العام في بيان للأمانة العامة، على التضامن الكامل مع مملكة البحرين، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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