دراسة: تأثير الكافيين على صحة العظام يعتمد على الجرعة

خبرني - أظهرت دراسة علمية حديثة أن الكافيين قد يكون مفيدا أو ضارا لصحة العظام، وذلك تبعا للجرعة التي تدخل إلى الجسم.

حلل الباحثون نتائج 53 دراسة تجريبية تناولت تأثير الكافيين في أنسجة العظام، وشملت تجارب على الحيوانات ودراسات خلوية ركزت على عمليات تكوين العظام وهدمها. وأظهرت النتائج أن تأثير الكافيين ليس مفيدا أو ضارا بصورة مطلقة، بل يعتمد بدرجة كبيرة على الجرعة المستهلكة.

وأوضح الباحثون أن الجرعات المنخفضة والمتوسطة من الكافيين لا تسبب ضررا للعظام في معظم الحالات، بل أظهرت أحيانا تأثيرا وقائيا محتملا. ففي نماذج نقص هرمون الإستروجين، المرتبط بارتفاع خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث، ساهم الاستهلاك المعتدل للكافيين في بعض الحالات في تحسين تمعدن العظام وزيادة قوتها.

في المقابل، ارتبطت الجرعات المرتفعة من الكافيين باضطرابات في نمو النسيج العظمي، وانخفاض مستوى تمعدنه، وزيادة فقدان الكتلة العظمية، وضعف التئام الكسور. كما أظهرت الدراسات الخلوية أن التركيزات العالية من الكافيين تقلل من حيوية الخلايا وتعيق عمليات تكوين العظام.

وأكد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل للكافيين يعد آمنا لصحة العظام لدى البالغين الأصحاء، محذرين في الوقت نفسه من أن الإفراط في تناوله على المدى الطويل قد يضر بصحة العظام، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر إضافية للإصابة بهشاشة العظام.

وتشير دراسات عديدة أيضا إلى أن تناول الكافيين بكميات معتدلة يوميا قد يساعد على استعادة النشاط، وتحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي، وتعزيز وظائف القلب والأوعية الدموية.