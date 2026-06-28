مفاجأة.. جيسوس يحسم موقفه من تدريب السعودية

خبرني - البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر السعودي السابق، موقفه من تدريب "الأخضر"، بعد الأنباء التي ربطته بخلافة اليوناني جورجيوس دونيس، حال قرر اتحاد كرة القدم، التخلص من الأخير.

وترددت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية حول إقالة دونيس من تدريب المنتخب السعودي، بسبب الظهور الباهت الذي نتج عنه وداع نهائيات كأس العالم 2026.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن جيسوس لا يمانع تدريب المنتخب السعودي، ولكنه ينتظر وصول عرض رسمي لبدء المفاوضات وتحديد مطالبه.

وأوضح المصدر أن المدير الفني البرتغالي يتطلع لخوض تجربة جديدة بعد نهاية رحلته مع النصر، وقد يتولى قيادة الأخضر خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الأنباء رغم ارتباط جيسوس بتدريب العديد من الأندية الأوروبية والبرازيلية، بالإضافة للمنتخب البرتغالي الذي لا ينوي تجديد عقد الإسباني روبرتو مارتينيز بعد كأس العالم.

وكان المنتخب السعودي قد حصد نقطتين فقط في مونديال أمريكا، حيث تعادل مع أوروجواي والرأس الأخضر، وسقط أمام إسبانيا برباعية نظيفة، ليتذيل ترتيب المجموعة الثامنة.