ليست الفيتامينات فقط.. (صحة الفم) تلعب دوراً خطيراً في الحمل

خبرني - حذَّر طبيب أسنان أمريكي من أن ملايين النساء الحوامل يتجاهلن عاملًا صحيًا بالغ الأهمية خلال فترة الحمل، رغم تأثيره المباشر على صحة الجنين، وهو صحة الفم والأسنان، مؤكدًا أن الأمر لا يقل أهمية عن الفيتامينات أو الرعاية الطبية التقليدية.

التهاب اللثة أثناء الحمل.. خطر شائع يُستهان به

وأوضح بورين في منشور عبر حسابه على "إنستغرام" أن تورّم أو نزيف اللثة خلال الحمل يُنظر إليه، غالبًا، على أنه عرض هرموني عابر، إلا أن ذلك غير دقيق، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى 75% من الحوامل قد يعانين من التهاب اللثة الحملي.

وأضاف أن خطورة الحالة لا تقتصر على الفم فقط، إذ أظهرت أبحاث وجود بكتيريا مرتبطة بالتهاب اللثة داخل السائل الأمنيوسي، وأغشية الجنين، ودم الحبل السري، ما يعكس ارتباطًا محتملًا بين صحة الفم ومضاعفات الحمل.

كما أشار إلى دراسة تحليلية حديثة، شملت أكثر من 2.5 مليون امرأة، كشفت أن أمراض اللثة قد ترتبط بزيادة خطر الولادة المبكرة إلى نحو الضعف، مؤكدًا أن التدخل المبكر يظل الخيار الأفضل، سواء قبل الحمل أو خلاله.

صحة فم الطفل تبدأ قبل الولادة

ولفت الطبيب إلى أن بيئة الفم لدى الطفل تتأثر مبكرًا بصحة الأم، موضحًا أن البكتيريا المسببة للتسوس يمكن أن تنتقل من الأم إلى الطفل عبر أدوات الطعام أو اللعاب، ما يساهم في تشكيل ميكروبيوم الفم منذ المراحل الأولى.

وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن مضغ علكة تحتوي على مادة "الزيليتول"، خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، قد يساعد في تقليل انتقال البكتيريا المسببة للتسوس، وتأخير ظهورها لدى الأطفال.

غثيان الحمل وتأثيره على الأسنان

وحذّر بورين من خطأ شائع ترتكبه الحوامل أثناء التعامل مع غثيان الصباح، موضحًا أن القيء المتكرر يؤدي إلى تعرض الأسنان للأحماض، ما يضعف طبقة المينا.

وأضاف أن تفريش الأسنان مباشرة بعد القيء قد يزيد الضرر، إذ يؤدي الاحتكاك المباشر إلى تسريع تآكل المينا، موصيًا بالانتظار من 30 إلى 60 دقيقة، مع شطف الفم بالماء، ومضغ علكة خالية من السكر لإعادة توازن الحموضة.