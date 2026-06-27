ما تأكله في (الثلاثين) قد يحدد صحتك في (الخمسين)

خبرني - في الوقت الذي يظن فيه كثيرون أن تأثير العادات الغذائية يبدأ بالظهور فقط مع التقدم في العمر، يكشف خبراء التغذية أن ما نتناوله في مرحلة الشباب قد يترك بصمته العميقة بعد عقود. فالجسم لا ينسى، والاختيارات اليومية قد تتحول إلى فارق صحي كبير لاحقاً.



وفي تقرير نشرته صحيفة "هاف بوست" الإسبانية، توضح خبيرة التغذية آنا لوزون أن فكرة "يمكنني الأكل كيفما أشاء الآن وأصلح الأمر لاحقاً" ليست دقيقة تماماً؛ لأن صحة الجسم في الأربعينيات والخمسينيات تتأثر بشكل مباشر بنمط الحياة في العشرينيات والثلاثينيات.

وتشير لوزون إلى أن بعض الأشخاص الذين يتبعون نمطاً غذائياً غير متوازن في سن مبكرة، قد يواجهون صعوبات في التمثيل الغذائي أو زيادة الوزن أو انخفاض الطاقة في مراحل لاحقة من حياتهم. في المقابل، قد يستفيد آخرون من الأطعمة نفسها إذا كانت عاداتهم اليومية صحية ومتوازنة بشكل عام؛ ما يجعل التأثير "نسبيّاً" وليس مطلقاً.



وتؤكد الخبيرة أن المسألة لا تتعلق بطعام واحد بحد ذاته، بل بالصورة الكاملة للنظام الغذائي ونمط الحياة، بما في ذلك النوم والنشاط البدني ومستوى التوتر. فكل هذه العوامل تتفاعل مع بعضها لتحدد كيف سيتعامل الجسم مع الطعام عبر السنوات.

كما تشدد على أن التحسين ممكن في أي عمر، لكن النتائج تختلف بحسب التاريخ الصحي لكل شخص. فالجسم يمتلك قدرة على التكيف، إلا أن "الاستثمار المبكر" في الصحة يمنح نتائج أفضل على المدى الطويل.



وتختم لوزون بالتأكيد على أن الوعي الغذائي المبكر ليس ترفاً، بل خطوة أساسية لتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، وفقاً لما أوردته الصحيفة.