‎التفسير الدستوري الحديث من الجمود إلى الحيوية

خبرني - ‎الغاية الوجودية للمحاكم الدستورية:

‎لم يكن تأسيس المحاكم الدستورية في النظم السياسية الحديثة مجرد إضافة لإدخال تعديل شكلي على النظم القضائية ، بل جاء تلبيةً لضرورة حتمية فرضتها صيرورة التطور الديمقراطي. إن الغاية الوجودية من إيجاد رقابة قضائية على دستورية القوانين تكمن في صيانة العقد الاجتماعي، وتحصين أسس الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون، والتعددية، والتوازن المرن بين السلطات.

‎وفي هذا السياق، لا تنحصر مهمة القضاء الدستوري في دور "الحارس الساكن" لحدود النصوص، بل تمتد لتجعل منه أداة لتعزيز الحكم الديمقراطي، وضمان ألا تتغول الأغلبية التشريعية أو الأدوات التنفيذية على الحقوق اللصيقة بالإنسان والمكتسبات المدنية للمجتمع. فالعدالة الدستورية هي صمام الأمان الذي يحيل الوعود الدستورية العامة في نصوص الدستور إلى واقع حي ومعاش.

‎أبرز ملامح الاتجاهات الحديثة في تفسير النص الدستوري:

‎لقد شهد فقه القضاء الدستوري في الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة (كألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة) تحولات جذرية في مناهج التفسير، متجاوزاً المدارس التقليدية التي كانت تحبس النص في نطاق الإرادة التاريخية اللحظية للمشرع وقت وضعه. ومن أبرز ملامح هذه الاتجاهات الحديثة:

‎1. منهج "الدستور الحي" والملائمة الزمنية

‎ينطلق هذا الاتجاه من فرضية أن الدستور وثيقة كُتبت لتعيش وتخاطب الأجيال المتعاقبة، ولذا يجب أن تُفسر نصوصه بمرونة تسمح باستيعاب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. التفسير الحديث لا يقف عند المعاني الحرفية الضيقة للكلمات، بل يبحث عن "الروح الدستورية" الكامنة وراء النص، بما يضمن بقاء الوثيقة الدستورية قادرة على قيادة المجتمع نحو التطوير لا كبح حركته

‎2. ترجيح كفة "الحريات الجوهرية" على "الاختصاصات التنظيمية"

‎في الدولة المدنية، تُعد الحريات العامة كحق التنظيم، وحق التعبير، والمشاركة السياسية، ركائز فوق-دستورية. لذلك، فإن الاتجاهات القضائية الحديثة، عند حدوث تنازع ظاهر بين نص يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تنظيمية وإجرائية، وبين نص يكفل حقاً مدنياً للمواطنين، تذهب في كثير من الاحيان إلى تفسير صلاحيات السلطة في أضيق نطاق ممكن، وتوسيع تفسير نصوص الحريات؛ إذ إن غاية الدولة المدنية هي تمكين المجتمع وليس محاصرته بأطر إجرائية جامدة.

يضاف إلى هذين المنهجين ، ادوات فنية تدخل في صلب أسلوب التفسير ، و ترقى بجودته :

1. التفسير المنهجي أو البنيوي (Structural Interpretation)

* يفسر النصوص في إطار البناء العام للدستور ووحدة أحكامه.

* يحرص على تحقيق الانسجام بين المبادئ الدستورية المختلفة، مثل الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

2. التفسير المقارن

* يعتمد على الاستفادة من اجتهادات المحاكم الدستورية في الدول الأخرى عند مواجهة مسائل دستورية جديدة.

* يسهم في تطوير الفقه الدستوري مع مراعاة خصوصية النظام الدستوري الوطني

‎3/ التفسير المقاصدي

(Purposive Interpretation)

* يهتم بالغاية أو الهدف الذي يسعى النص الدستوري إلى تحقيقه، وليس بمجرد ألفاظه.

* يستخدم لتحقيق العدالة الدستورية وحماية المبادئ الأساسية للدولة

‎4/ التفسبر المتوافق المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان

* يسعى إلى تفسير النصوص الدستورية بطريقة لا تتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة، ما لم يوجد نص دستوري صريح يمنع ذلك.

* يزداد حضوره مع توسع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

‎وختاما ان المسطرة التقدمية للتقييم

‎هي وضع أي تجربة قضائية دستورية صاعدة أو معاصرة على "مسطرة" هذه الاتجاهات الحديثة، يقدم معياراً علمياً دقيقاً لقياس مدى مساهمة الأحكام الدستورية في تدعيم أركان الدولة المدنية.

‎فعندما تتبنى المحاكم نزعة "تقدمية، حيوية، ومتناسبة"، فإنها تتحول إلى محرك دافع للتنمية السياسية وحامٍ للأمان القانوني للمواطنين. أما الانكفاء على النزعات "اللفظية، النصية الجامدة" و إعلاء الشكليات الإجرائية، فإنه يعزل القضاء الدستوري عن محيطه الحيوي، ويحوله من وسيلة لتطوير الحياة السياسية إلى أداة تكرس الهياكل البيروقراطية على حساب جوهر الحياة المدنية .