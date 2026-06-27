هل تنبأ «سيمبسون» بالتعادل في مباراة مصر وإيران؟

خبرني - عاد مسلسل الرسوم المتحركة "عائلة سيمبسون" إلى دائرة الجدل مجددًا، بعدما تنبأ بأحداث ونتيجة مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.

وأثار التشابه المزعوم بين ما ظهر في الصور المتداولة وما حدث داخل أرض الملعب موجة واسعة من التعليقات، خاصة أن عدداً من أبرز أحداث المباراة جاءت متطابقة – بحسب المتداولين – مع الرسوم المنتشرة على الإنترنت، ما دفع البعض للتساؤل: هل توقع "سيمبسون" بالفعل سيناريو المباراة؟

وبحسب الرواية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن الصورة المنسوبة للمسلسل تضمنت مجموعة من التفاصيل التي قال المستخدمون إنها تحققت خلال المواجهة، إذ ظهر منتخب مصر وهو يسجل الهدف الأول في اللقاء، وهو ما حدث بالفعل عندما افتتح الفراعنة التسجيل قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل لاحقًا.

كما أشارت الصور إلى حصول لاعبي المنتخب المصري على بطاقات صفراء، وهو ما تكرر خلال المباراة مع كثرة التدخلات والالتحامات.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تداول رواد مواقع التواصل أن الصورة تضمنت أيضًا تعرض أحد لاعبي منتخب مصر للإصابة، وهو ما ربطه كثيرون بإصابة المدافع محمد عبدالمنعم خلال أحداث المباراة، والتي أثارت قلق الجماهير والجهاز الفني قبل أن يغادر اللاعب الملعب متأثرًا بإصابته.

كما أشار المتابعون إلى أن أكثر ما لفت انتباههم هو ظهور هدف ملغى لصالح المنتخب الإيراني في الصور المتداولة، وهو ما اعتبره البعض مطابقًا لما شهدته الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما سجل المنتخب الإيراني هدفًا قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) ويقرر إلغاءه بداعي التسلل، ليبقى التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب هو النتيجة النهائية للمواجهة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم "سيمبسون" بكأس العالم 2026، إذ انتشرت خلال الأيام الماضية مزاعم أخرى تزعم أن المسلسل تنبأ بوصول المكسيك والبرتغال إلى نهائي البطولة.

إلا أن تقارير تحقق مستقلة أكدت أن المشهد الأصلي يعود إلى حلقة قديمة عُرضت عام 1997، ولم يتضمن أي إشارة إلى كأس العالم 2026 أو إلى المباراة النهائية، وإنما أظهر مباراة خيالية بين المنتخبين داخل أحداث المسلسل فقط، قبل أن يعاد تفسيرها لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت "تنبؤات سيمبسون" خلال السنوات الأخيرة إلى ظاهرة رقمية واسعة، إذ يعمد كثير من المستخدمين إلى إعادة نشر لقطات قديمة أو إنشاء صور باستخدام برامج التعديل والذكاء الاصطناعي وربطها بالأحداث الجارية، سواء في السياسة أو الرياضة أو التكنولوجيا، وهو ما يجعل من الضروري التحقق من مصدر أي صورة أو مقطع قبل التعامل معه باعتباره حقيقة.

وكان منتخب مصر قد أنهى مباراته أمام إيران بالتعادل 1-1 في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى الثواني الأخيرة، بعدما تقدم الفراعنة أولًا، قبل أن يعادل المنتخب الإيراني النتيجة، ثم سجل هدفًا آخر أُلغي بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.

كما شهدت المباراة حصول عدد من اللاعبين على إنذارات، إلى جانب إصابة محمد عبد المنعم، لتنتهي المواجهة بنتيجة منحت منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بينما انتظر المنتخب الإيراني نتائج المجموعات الأخرى لحسم مصيره في البطولة.