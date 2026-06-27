أكبر 10 شركات في العالم.. خسائر هائلة تضرب عمالقة التكنولوجيا

خبرني - شهدت قائمة أكبر 10 شركات في العالم تغيرات لافتة خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 26 يونيو/ حزيران 2026، بعدما تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية لموجة تصحيح واسعة في وول ستريت.



وأدت موجة التصحيح إلى تبخر مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية للشركات، مع بقاء ترتيب الشركات العشر الكبرى دون تغييرات.

إنفيديا تحافظ على الصدارة رغم خسارة ضخمة

واصلت إنفيديا احتلال المركز الأول كأكبر شركة في العالم، رغم تراجع قيمتها السوقية من 5.103 تريليون دولار إلى 4.663 تريليون دولار، بخسارة بلغت نحو 440 مليار دولار خلال أسبوع واحد، متأثرة بعمليات جني الأرباح التي طالت أسهم الذكاء الاصطناعي.

كما تراجعت القيمة السوقية لألفابت (غوغل) من 4.483 تريليون دولار إلى 4.084 تريليون دولار، بانخفاض قدره 399 مليار دولار، بينما خسرت أبل نحو 209 مليارات دولار لتنخفض قيمتها السوقية إلى 4.167 تريليون دولار.

التكنولوجيا تتراجع جماعيا

واحتفظت مايكروسوفت بالمركز الرابع، رغم انخفاض قيمتها السوقية من 2.818 تريليون دولار إلى 2.770 تريليون دولار، كما تراجعت قيمة أمازون إلى 2.503 تريليون دولار مقابل 2.628 تريليون دولار الأسبوع الماضي.

وتراجعت كذلك القيمة السوقية لشركة TSMC إلى 2.242 تريليون دولار بعد أن بلغت 2.396 تريليون دولار، بينما فقدت سبيس إكس أكثر من 419 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتنخفض من 2.437 تريليون دولار إلى 2.018 تريليون دولار، لكنها حافظت على المركز السابع.

كما هبطت القيمة السوقية لبرودكوم من 1.957 تريليون دولار إلى 1.736 تريليون دولار، فيما تراجعت أرامكو السعودية إلى 1.683 تريليون دولار مقارنة مع 1.709 تريليون دولار في الأسبوع السابق.

سامسونغ تواصل وجودها في القائمة

واحتفظت سامسونغ بالمركز العاشر بعد أن انخفضت قيمتها السوقية من 1.516 تريليون دولار إلى 1.451 تريليون دولار، لتواصل وجودها ضمن أكبر عشر شركات في العالم، فيما بقيت تسلا خارج القائمة للأسبوع الثاني على التوالي.

أبرز التغيرات مقارنة بالأسبوع الماضي

لم يشهد ترتيب أكبر 10 شركات أي تغييرات هذا الأسبوع.

جميع الشركات العشر سجلت تراجعا في قيمتها السوقية.

إنفيديا تكبدت أكبر خسارة أسبوعية من حيث القيمة السوقية، بخسارة بلغت نحو 440 مليار دولار.

سبيس إكس سجلت ثاني أكبر انخفاض في القيمة السوقية، لكنها حافظت على المركز السابع.

استمرت سامسونغ في المركز العاشر، بينما بقيت تسلا خارج قائمة أكبر 10 شركات في العالم.

وتعكس هذه التحركات أسبوعا صعبا لأسهم التكنولوجيا العالمية، بعدما دفعت عمليات جني الأرباح وارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى تقليص مراكزهم، لتسجل أكبر الشركات المدرجة في العالم خسائر جماعية في قيمها السوقية، رغم احتفاظها بمواقعها في صدارة الأسواق العالمية.