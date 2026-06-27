شهيدان بينهم طفلة و7 اصابات بغارة على خان يونس

خبرني - استشهد مواطن وطفلة، كما اصيب سبعة آخرين، ظهر اليوم السبت، بغارة على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان الاحتلال استهدف بصاروخين خيمة تؤوي نازحين بشارع "روني" في مواصي خان يونس ما اسفر عن استشهاد الطفلة إسلام حسن ابو شمالة واصابة سبعة اخرين نقلوا الى مشفى ناصر ووصف جراح احدهم ببالغة الخطورة.

واعلن مشفى ناصر لاحقا استشهاد المواطن عبد الله حسن موسى متأثرا بجراحه.

وفي وقت سابق اعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل وليد أبو جزر 10 سنوات متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية الثلاثاء على غرب مدينة خانيونس.

وسجلت الـ24 ساعة الماضية استشهاد ستة مواطنين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.