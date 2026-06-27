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الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
27 حزيران 2026
11:42
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خبرني - أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين
الدستور
ية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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