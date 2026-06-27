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الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

  • 27 حزيران 2026
  • 11:42
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

خبرني - أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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