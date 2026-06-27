على النشامى...وليس الارجنتين...الدفع بالدماء الجديدة...!

الان وبعد أن استقر بنا المقام في المركز الرابع دون منافس! حتى لو تجاوزنا الارجنتين... فارى أن من الحكمة ان نزج باللاعبين حديثي العهد بالمنتخب ، وليسوا (بقلة) ، في مباراتنا الأخيرة امام الارجنتين، ذلك أن الكثير ممن شاركوا اساسيين في المباراتين الماضيتين ،قد تجاوزوا الثلاثين من العمر _ تبارك الله _ وقد لا يكونون ضمن الخيارات الفنية المقبلة. والهدف من ذلك.. اكسابهم الخبرة والثقة ، وكسر حاجز رهبة المباريات الدولية، ولِمَ لا.. تقع عيون الكشافين عليهم فيكون باب الاحتراف أمامهم مفتوحاً على مصراعيه، وليس هنالك ما هو أفضل من الترويج للاعبين في كأس العالم.

ولعل ما حصل في كأس العرب الماضية، خير دليل على أنه قد ياتيك بالاخبار من لم تزود... فعندما لعبنا دون الوجوه المعتادة ، استطعنا _ والحمد لله _ الفوز على منتخب مصر بثلاثية دون رد. وما يدريك فلربما تعلن مباراتنا الأخيرة امام ميسي ورفاقه ولادة نجم أردني يكون له شأن عظيم.

بل وارجو من الإدارة الفنية ان تعطي الفرصة ولو لدقائق... للاعبين (المخضرمين)، الذين لم تُتَح لهم فرصة اللعب امام النمسا والجزائر ... ذلك انهم لو لم يكونوا اهلاً للمشاركة لما تم استدعاؤهم. وبعضهم قد وقَّع عقداً احترافياً خارجياً خلال المونديال... ولا استثني حراس المرمى.. وهم جزء من المنظومة التي تشد بعضها بعضا.