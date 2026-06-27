*
السبت: 27 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. أجواء صيفية معتدلة السبت وارتفاع متتال حتى الثلاثاء

  • 27 حزيران 2026
  • 08:08
الأردن أجواء صيفية معتدلة السبت وارتفاع متتال حتى الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس السبت صيفياً معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، لاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 25، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ليكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ الاثنين ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الثلاثاء حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

محافظة إربد تعلن تسيير حافلات مجانية لنقل المشجعين لجرش لمؤازرة النشامى
محافظة إربد تعلن تسيير حافلات مجانية لنقل المشجعين لجرش لمؤازرة النشامى
  • 2026-06-27 08:27
الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التطورات في المنطقة
الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التطورات في المنطقة
  • 2026-06-27 00:23
الاردن على موعد مع ارتفاعات حرارية
الاردن على موعد مع ارتفاعات حرارية
  • 2026-06-26 21:29
الشواربة نائباً لرئيس منظمة المدن المتحدة العالمية (UCLG) عن منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا
الشواربة نائباً لرئيس منظمة المدن المتحدة العالمية (UCLG) عن منطقة الشرق الأو...
  • 2026-06-26 19:49
غضب واسع بين طلبة توجيهي 2008.. واتهامات للتربية بالتخبط وغياب الشفافية
غضب واسع بين طلبة توجيهي 2008.. واتهامات للتربية بالتخبط وغياب الشفافية
  • 2026-06-26 18:46
الأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمّر
الأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمّر
  • 2026-06-26 15:38