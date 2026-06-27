الأردن.. أجواء صيفية معتدلة السبت وارتفاع متتال حتى الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس السبت صيفياً معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، لاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 25، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ليكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ الاثنين ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الثلاثاء حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.