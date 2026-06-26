وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة تنظمان فعالية في دالاس تبرز الإرث المسيحي في الأردن

خبرني - نظمت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، وعمدة مدينة أرلينغتون، والسفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة، ورئيس لجنة السياحة في مجلس النواب والقنصل الاردني الفخري في دالاس ، وبالشراكة مع الكنيسة المعمدانية الأولى في دالاس ، فعالية معرض بعنوان "الإيمان المسيحي في الأردن: أرض الوحي والمعمودية والحج"، وذلك ضمن برنامج الترويج للأردن المرافق لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، بهدف إبراز المكانة الدينية والتاريخية للمملكة كإحدى أهم وجهات الحج والسياحة الدينية المسيحية في العالم.

واستُهلت الفعالية بمعرض صور يوثق الإرث المسيحي والكتابي في الأردن، أعقبه عزف النشيد الوطني الأردني وعروض موسيقية، ثم كلمات ترحيبية ألقاها القس الدكتور دينيس وايلز ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين.

وتضمن البرنامج محاضرة رئيسية قدمتها الدكتورة سارة وينر، المديرة التنفيذية لمركز القدس للدراسات الكتابية، تناولت فيها الأهمية الروحية والتاريخية للأردن في المسيحية، أعقبها حوار مفتوح مع الحضور. كما قدم الدكتور عميد دابور وآبي سكينز عرضًا حول تجربة الحج المسيحي في الأردن، استعرضا خلاله أبرز المواقع الدينية التي تستقطب الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين في كلمته أن الأردن يحتضن عددًا من أقدس المواقع المسيحية، وفي مقدمتها موقع المغطس "بيت عنيا عبر الأردن"، موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام، والمسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب جبل نيبو، ومكاور، وأم الرصاص، وغيرها من المواقع التي تجسد الإرث المسيحي العريق للمملكة.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يواصل ترسيخ قيم التعايش الديني والحوار بين الأديان، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للسياحة الدينية والإيمانية.

واختتمت الفعالية بكلمة للقس الدكتور دينيس وايلز، الذي أشاد برسالة الأردن في نشر قيم السلام والتسامح، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثقافي والديني بين الأردن والولايات المتحدة.

وتتزامن هذه الجهود مع إطلاق الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها المباشرة بين عمّان ودالاس، بما يعزز الربط الجوي بين البلدين، ويسهل وصول الزوار والحجاج إلى المملكة، ويدعم جهود الترويج للسياحة الأردنية في السوق الأميركية.

وشهدت الفعالية حضورًا من قادة الكنائس والأكاديميين وأبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من المهتمين بالسياحة الدينية، حيث شكلت مناسبة للتعريف بالإرث المسيحي الغني الذي يزخر به الأردن، وتعزيز حضوره على خريطة السياحة الدينية العالمية، في إطار الجهود التي تقودها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة للترويج للمملكة خلال فعاليات كأس العالم 2026.