وزارة السياحة والآثار تقيم فعالية في تكساس للترويج للحج المسيحي في الأردن

خبرني - أقامت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، والكنيسة المعمدانية الأولى في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية، فعالية بعنوان "الإيمان المسيحي في الأردن: أرض الوحي والمعمودية والحج"، بهدف تسليط الضوء على المكانة الدينية والتاريخية التي يحتلها الأردن في تاريخ المسيحية، والتعريف بمواقعه المقدسة التي تستقطب الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تضمنت الفعالية معرضاً للصور يوثق أبرز مواقع الحج المسيحي في المملكة، ومحاضرة متخصصة وجلسة حوارية، وعروض تناولت التجربة الأردنية في الحج المسيحي.

وقال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، خلال الفعالية التي حضرها رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب سالم العمري، والسفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة دينا قعوار، إن الأردن يُعد من أبرز المقاصد العالمية للسياحة الدينية والحج المسيحي، لما يحتضنه من مواقع مقدسة ذات مكانة روحية وتاريخية، يتقدمها موقع المغطس المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب جبل نيبو وعدد من المواقع المرتبطة بمسار الحج المسيحي، مؤكداً أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصل ترسيخ رسالتها الإنسانية بوصفها نموذجاً عالمياً للاعتدال والعيش المشترك والحوار بين الأديان، من خلال جهودها المستمرة في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة للسياحة الدينية.