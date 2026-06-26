رويترز: توقعات بتوقيع اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم

خبرني - نقلت وكالة رويترز، الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي أنه يتوقع أن توقع إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن اليوم.

ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق رجح مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون، الإعلان عن اتفاق إطاري، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.

وطالت الحرب لبنان في 2 آذار بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الإسرائيلية الأميركية.

ومنذ نيسان، انخرط لبنان في محادثات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الحرب.

ومن المقرر أن تختتم الجولة الأخيرة من المفاوضات اليوم.