مخدرات وهواتف وأموال.. تفاصيل القبض على مجدي شطة

خبرني - كشفت التحريات الأولية تفاصيل جديدة في واقعة القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة في مصر، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وأوضحت التحريات الأولية أن قوات الأمن عثرت بحوزة مجدي شطة على 10 أكياس من مخدر الآيس، بلغ إجمالي وزنها نحو 6 جرامات، إلى جانب 480 جنيهًا نقدًا، بالإضافة إلى هاتفين محمولين أحدهما من نوع "آيفون" والآخر يعمل بنظام "أندرويد"، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

القبض على مجدي شطة

وجاء ضبط مؤدي المهرجانات خلال حملة أمنية استهدفت منطقة المرج، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه للاشتباه في تورطه في الاتجار بمخدر الآيس، قبل اقتياده إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدء التحقيقات

وعقب القبض على مجدي شطة، جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق معه للوقوف على ملابسات القضية، وفحص المضبوطات المنسوبة إليه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

مجدي شطة هو مؤدي مهرجانات شعبي مصري من منطقة المطرية، اشتهر عام 2018 بعد خلافه مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وقبل شهرته كان يعمل سائق "توك توك". حقق شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب بسبب تصريحاته ومشاكله مع مطربي المهرجانات الآخرين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يمتلك مجدي شطة 268 ألف متابع على صفحته بموقع "يوتيوب"، وله عدة أغاني حققت الملايين من المشاهدات منها أغنية "أوضة ضلمة وباب حديد" وتخطت الـ 3 ملايين مشاهدة، مهرجان "أصحابي مبقتش تقدر" وتخطت الـ 2 مليون مشاهدة.