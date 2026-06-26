الإمارات: عطل فني وراء رسائل إنذار غير صحيحة

خبرني - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن تمكن الفرق المختصة من السيطرة على عطل فني طارئ أصاب نظام الإنذار المبكر في البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن العطل الفني الذي وقع مساء اليوم نتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة للمستخدمين. وأكدت أن الفرق الهندسية والتقنية المختصة باشرت إجراءات المعالجة والتعامل مع الخلل فور رصده، وذلك وفق الخطط الاستباقية المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة، وتقليص أي تأثيرات محتملة على الجمهور.

وتقدمت الهيئة والجهات المعنية باعتذارها للجمهور عن هذا العطل الفني غير المقصود، مشيدة في الوقت ذاته بالوعي المجتمعي العالي الذي أظهره المواطنون والمقيمون. وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لأفراد المجتمع على تفهمهم وتجاوبهم المسؤول خلال فترة التعامل مع العطل، والتزامهم الثابت باستقاء المعلومات والتوجيهات من القنوات الرسمية المعتمدة.

وفي ختام بيانها، أهابت الجهات المعنية بالجمهور ضرورة تجنب تداول أو تناقل أي معلومات أو شائعات غير صادرة عن المصادر الرسمية، داعية إلى متابعة المستجدات والتحديثات عبر المنصات المعتمدة فقط؛ حفاظاً على دقة المعلومات، ودعماً لجهود فرق الجاهزية والاستجابة الوطنية.