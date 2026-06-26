الاتحاد الأوروبي: التزام كامل بتعهداته ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

خبرني - قال مسؤول دبلوماسي أوروبي للمملكة، إن الاتحاد الأوروبي أوفى بجميع الالتزامات التي تعهد بها منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الأردن، مؤكدا استمرار العمل على تنفيذ برامج التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري مع المملكة.

وأوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الشراكة مع الأردن باعتبارها من أكثر الشراكات تقدما في المنطقة، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل ملفات الاقتصاد والاستثمار، والمياه، والطاقة، والأمن، واللاجئين، والإصلاحات، إلى جانب الحوار السياسي المنتظم.

وقال إن الاتحاد الأوروبي نفذ ما التزم به في إطار الشراكة، سواء على مستوى الدعم المالي، أو المساعدات الاقتصادية، أو برامج التعاون المختلفة، لافتا النظر إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يمثل أبرز نموذج على هذا الالتزام.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل كذلك تنفيذ برامج المساعدة المالية الكلية، ودعم الموازنة، وبرامج التعاون القطاعي، إلى جانب برامج التعاون الأمني والعسكري، مؤكدا أن جميع هذه البرامج تأتي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 تشرين الثاني، معتبرا أن المؤتمر يشكل محطة رئيسية لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في الأردن، وربطها بالمشروعات الاستراتيجية التي يجري العمل عليها.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي نظم خلال شهر حزيران مؤتمرا فنيا موسعا حول مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، بهدف إعداد قائمة بالمشروعات التي يمكن طرحها أمام المستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل كذلك دعمه لخطة استجابة الأردن لأزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا استمرار تقديم التمويل السنوي المخصص لهذا الملف، إضافة إلى المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لا يقتصر على الجوانب المالية، وإنما يشمل أيضا الحوار المستمر مع الوزارات والمؤسسات الأردنية في مختلف القطاعات.

وقال إن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة اجتماعات قطاعية جمعت مسؤولين أوروبيين بنظرائهم الأردنيين في مجالات التجارة، والطاقة، والمياه، والنقل، والشؤون الاجتماعية، وغيرها من القطاعات، مؤكدا أن هذه الاجتماعات عكست متانة التعاون بين الجانبين.

وأضاف أن المسؤولين الأوروبيين الذين شاركوا في تلك الاجتماعات عادوا إلى بروكسل بانطباعات إيجابية عن مستوى التعاون مع الأردن، واعتبروا المملكة شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأضاف أن الهدف يتمثل في الحفاظ على الزخم الذي تحقق منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة، ومواصلة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.