اليابان تجلي أكثر من مليوني شخص مع اقتراب الإعصار ميكالا

خبرني - أجلت اليابان أكثر من مليوني شخص وأصدرت تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب وصول الإعصار ميكالا الجمعة، في الوقت الذي أدت فيه الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثناء مرورها فوق تايوان المجاورة إلى إغلاق مناطق منها ومنع حوالي ستة ملايين شخص من الذهاب إلى العمل أو المدرسة.

ويقترب الإعصار ميكالا، المصنف حاليا عاصفة مدارية، من جزر ريوكيو في جنوب اليابان بعد أن مر بتايوان وتسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء منها وخاصة المناطق الجنوبية في كاوشيونج وتاينان وبينجتونج.

واجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مناطق في جنوب وغرب اليابان أيضا، وحذرت السلطات من الانهيارات الأرضية والسيول وفيضانات الأنهار، وأمرت 2.2 مليون شخص بالإخلاء.

وقالت وزارة الأراضي اليابانية إن البلاد ألغت بالفعل أكثر من 200 رحلة جوية وعلقت العشرات من خدمات القطارات وأغلقت عددا من الطرق السريعة.

وفي الوقت نفسه، أمرت حكومات المناطق التايوانية الثلاث بإغلاق المكاتب والمدارس اليوم الجمعة. وأدت الفيضانات الشديدة في تاينان إلى إغلاق جزء من شريط السكك الحديدية الرئيسي الذي يربط شمال الجزيرة بجنوبها.

ويعيش حوالي ستة ملايين شخص في المناطق التايوانية الثلاث ومدينة هسينتشو، وكلها أماكن متضررة.

ولم يتم الإبلاغ عن خسائر بشرية في تايوان، لكن السلطات في مقاطعة هوالين تعمل على إجلاء ما يقرب من 200 من سكان بلدتين تقعان عند مصب بحيرة في الجبال تمتلئ بسرعة.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على تايوان خلال الأسبوع المقبل على الأقل، لكنها ستخف تدريجيا.

ولا تعتبر الأمطار شيئا سيئا تماما لتايوان لأنها تعتمد على مواسم الأعاصير المعتادة في الصيف والخريف لملء خزاناتها بعد فصول الشتاء التي عادة ما تكون جافة.