آلية جديدة لتوزيع علامات التقويم المدرسي بدءا من الموسم المقبل

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد آلية جديدة لتوزيع علامات التقويم المدرسي لجميع المباحث اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027، بحيث تصبح العلامة النهائية للمبحث موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الاختبارات الفصلية والتقويم المستمر.

وبموجب الآلية الجديدة، يُخصص 30 علامة للتقويم الأول من خلال امتحان يُعقد خلال الفصل الدراسي، فيما تُرصد 30 علامة للتقويم الثاني عبر الاختبارات القصيرة والكويزات والأنشطة التقويمية المستمرة. كما يُخصص 40 علامة للامتحان النهائي الذي يُعقد في نهاية الفصل الدراسي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التقويم المستمر للطلبة، وقياس مستويات التحصيل الدراسي بشكل أكثر شمولية، بما يسهم في تحسين مخرجات التعلم وتحفيز الطلبة على المتابعة المنتظمة طوال الفصل الدراسي.

ويصبح المجموع النهائي للمبحث 100 علامة موزعة بين التقويمين الأول والثاني والامتحان النهائي وفق النسب المعتمدة.