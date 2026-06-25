*
الخميس: 25 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

آلية جديدة لتوزيع علامات التقويم المدرسي بدءا من الموسم المقبل

  • 25 حزيران 2026
  • 21:27
آلية جديدة لتوزيع علامات التقويم المدرسي بدءا من الموسم المقبل

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد آلية جديدة لتوزيع علامات التقويم المدرسي لجميع المباحث اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027، بحيث تصبح العلامة النهائية للمبحث موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الاختبارات الفصلية والتقويم المستمر.

وبموجب الآلية الجديدة، يُخصص 30 علامة للتقويم الأول من خلال امتحان يُعقد خلال الفصل الدراسي، فيما تُرصد 30 علامة للتقويم الثاني عبر الاختبارات القصيرة والكويزات والأنشطة التقويمية المستمرة. كما يُخصص 40 علامة للامتحان النهائي الذي يُعقد في نهاية الفصل الدراسي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التقويم المستمر للطلبة، وقياس مستويات التحصيل الدراسي بشكل أكثر شمولية، بما يسهم في تحسين مخرجات التعلم وتحفيز الطلبة على المتابعة المنتظمة طوال الفصل الدراسي.

ويصبح المجموع النهائي للمبحث 100 علامة موزعة بين التقويمين الأول والثاني والامتحان النهائي وفق النسب المعتمدة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مهرجان صيف الأردن يعود الجمعة.. فعاليات مجانية في جميع المحافظات
مهرجان صيف الأردن يعود الجمعة.. فعاليات مجانية في جميع المحافظات
  • 2026-06-25 19:33
الربضي والرفاعي والمحروق أعضاءً في أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية
الربضي والرفاعي والمحروق أعضاءً في أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية
  • 2026-06-25 18:48
الاردن .. إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء
الاردن .. إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء
  • 2026-06-25 18:45
الأردن .. موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
الأردن .. موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
  • 2026-06-25 18:41
وزارة التربية: لم تسجل أي ملاحظات من شأنها التأثير على سير امتحان التوجيهي
وزارة التربية: لم تسجل أي ملاحظات من شأنها التأثير على سير امتحان التوجيهي
  • 2026-06-25 18:37
إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة أردنية في فنزويلا
إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة أردنية في فنزويلا
  • 2026-06-25 18:33