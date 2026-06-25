موريرا لاعب الرأس الأخضر: الفوز على السعودية سينسي شعبنا الجوع

خبرني - لم يبدأ ستيفن موريرا لاعب الرأس الأخضر حديثه في مقابلته عن التأهل التاريخي لبلاده إلى كأس العالم للمرة الأولى بالتركيز على الخطط التكتيكية وحسابات التأهل، بقدر ما أراد الحديث عن الابتسامات التي رسمها منتخب بلاده على وجوه شعب يعيش ظروفاً صعبة وبعضه لا يعلم إن كان سيجد ما يأكله في نهاية اليوم حسب وصفه.

وفاجأ منتخب الرأس الأخضر الجميع بتعادله سلبياً مع إسبانيا في ظهوره الأول على الإطلاق بكأس العالم، قبل أن يخطف نقطة ثمينة أخرى بتعادله 2-2 أمام الأوروغواي في الجولة الثانية.

وقال موريرا عن المشاركة في كأس العالم: إنه لأمر مذهل. بعد التأهل مباشرة لم نستوعب فعلاً ما حدث. أما الآن، ندرك أن الأمر حقيقي، وأننا نشارك في كأس العالم بالفعل، كان من الرائع رؤية الابتسامة والفرحة على وجوه الناس في البلاد، وفي عائلتي أيضاً. شعرت أننا حققنا شيئاً كبيراً جداً، والجميع يتحدث عن ذلك.

وأضاف لاعب كولومبوس كرو الأميركي: إنها بلادي، ووالداي وُلدا هناك. أعلم كم كانت الحياة صعبة بالنسبة لهما قبل الانتقال إلى فرنسا. لم يكونا يتحدثان الفرنسية، واضطرا لتعلم كل شيء من الصفر. لكن اليوم نرفع اسم بلادنا إلى هذا المستوى العالمي، وهو أمر يدعو للفخر. أعتقد أنها المرة الأولى التي أرى فيها والديّ بهذه الدرجة من الاعتزاز. بالطبع، كانا فخورين بي لأنني لاعب كرة قدم، لكن هذه المرة مختلفة تماماً لأنها على أكبر مسرح في العالم.

وتابع: الآن الجميع يتحدث عن الرأس الأخضر. في السابق، كثيرون لم يكونوا يعرفون حتى أين تقع بلادنا، فهي مجرد جزر صغيرة. وحتى بالنسبة للناس هناك، بعضهم لا يعلم إن كان سيجد ما يأكله في نهاية اليوم، لكن بسبب ما حققناه، يمكنك أن ترى أنهم ينسون كل تلك الهموم ويعيشون لحظات من الفرح، كما تغيرت نظرة العالم إلى بلادنا.. هذا يجعلني فخوراً للغاية، وأعتبره أعظم إنجاز في حياتي.

ولم يُخف موريرا أن طموح الرأس الأخضر لم يكن يقتصر على الظهور المشرف، بل يتمثل في تجاوز دور المجموعات رغم صعوبة المنافسة، إذ قال: التأهل إلى كأس العالم إنجاز رائع، لكن هذا انتهى الآن. نريد المنافسة أمام المنتخبات الكبيرة، وإذا نجحنا في تجاوز دور المجموعات فسيكون ذلك أمراً مذهلاً، وهذا هو هدفنا، نعلم صعوبة المهمة بسبب المجموعة التي تضم إسبانيا وأوروغواي والسعودية، وجميعها منتخبات قوية للغاية، لكننا سنحاول المنافسة وتقديم أفضل ما لدينا.

وتطرق موريرا للحديث عن المواجهة الحاسمة أمام السعودية، مشيداً بقدرات "الأخضر" وأكد على معرفته بالنجم سالم الدوسري، قائلاً: "ستكون مباراة صعبة جداً. المنتخب السعودي يضم لاعبين مميزين، والجميع تابع مباراته أمام الأرجنتين في كأس العالم الماضية. أشعر أن مجموعتنا من أصعب المجموعات، والسعودية تمتلك لاعبين أصحاب مهارات فنية عالية".

وختم موريرا قائلاً: هناك أشخاص في بلادنا لا يعلمون إن كانوا سيجدون ما يأكلونه في نهاية اليوم، لكنهم ينسون كل تلك الهموم عندما يشاهدون منتخبهم، لذلك إذا نجحنا في الفوز على السعودية والتأهل من دور المجموعات، فسيكون ذلك إنجازاً رائعاً وسيجعل شعبنا ينسى كل همومه.