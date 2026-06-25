10 قطع فقط.. الكمية الآمنة لتناول البطاطا المقلية

خبرني - رغم ارتباط البطاطا المقلية عادة بالنظام الغذائي غير الصحي، يؤكد خبراء أن بعض أنواعها يمكن أن تكون بشروط جزءا من نظام غذائي متوازن.

وأوضح اختصاصي التغذية روب هوبسون أن القيمة الصحية للبطاطا المقلية تختلف بشكل كبير بحسب طريقة إعدادها، وكمية الزيت الممتصة في أثناء الطهي، وحتى نوع البطاطس المستخدمة.

وأشار إلى أن البطاطا المقلية التقليدية الرفيعة، تُعد من أكثر الأنواع احتواءً على السعرات الحرارية والدهون، إذ تحتوي في المتوسط على 290 سعرة حرارية و14.2 غرام من الدهون لكل 100 غرام، بسبب مساحتها السطحية الكبيرة التي تمتص مزيدًا من الزيت.

في المقابل، جاءت البطاطا بقشرها في صدارة الخيارات الصحية، بعدما سجلت أعلى نسبة من الألياف والبروتين، مع سعرات ودهون أقل نسبيًا، ما منحها أعلى تقييم غذائي بلغ 5 من 5.

كما أظهرت المقارنة أن البطاطا الحلوة المقلية تعد من الخيارات القوية غذائيًا، إذ تحتوي على سعرات أقل ودهون أقل بكثير، إلى جانب احتوائها على البيتا كاروتين الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A المهم لصحة العين والمناعة.

أما شرائح البطاطا السميكة ، فبرزت كأقل الأنواع في السعرات الحرارية، إذ سجلت 120 سعرة فقط لكل 100 جرام، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يبحثون عن بديل أخف.

وحذر الخبراء من أن المشكلة لا تكمن فقط في نوع البطاطس، بل في حجم الحصة الغذائية والإضافات المصاحبة مثل الملح الزائد والصلصات الغنية بالسعرات، والتي قد تحول وجبة بسيطة إلى عبء صحي كبير.

وشدد المختصون على أن البطاطا المخبوزة في الفرن أو المطهية في المقلاة الهوائية تمثل حلا وسطا جيدا، إذ توفر مذاقًا قريبا من القلي التقليدي مع دهون أقل.

ويخلص الخبراء إلى أن تناول البطاطا المقلية لا يعني بالضرورة التخلي عن النظام الصحي، لكن الاعتدال، وطريقة الطهي، والاختيار الذكي هي العوامل التي تحدد مدى فائدتها أو ضررها.