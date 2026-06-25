مصر.. القضاء يصدر حكمه على الفنانة جيهان الشماشرجي

خبرني - أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما باتا ببراءة الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين في القضية التي أثارت جدلا واسعا الأيام الماضية.

وجاء قرار المحكمة بعد الاستماع إلى دفاع المتهمين ومراجعة أوراق القضية، حيث رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة وتناقض الروايات المحيطة بالواقعة، لتُغلق بذلك واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الفني في مصر مؤخراً.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تقدم به أحد الأشخاص، يتهم فيه الفنانة جيهان الشماشرجي برفقة 4 أشخاص آخرين، بالاستيلاء والسرقة لمتعلقات شخصية في نزاع لم تتضح كافة تفاصيله المادية في البداية.

وأشارت التحقيقات إلى وجود علاقة عمل بين المجني عليها أميمة محمد والمتهمة الثانية مي محمود، حيث كانتا تشتركان في استئجار الشقة محل الواقعة باعتبارها مقرًا لشركة تجارية بينهما.

كما كشفت التحقيقات أن الفنانة جيهان الشماشرجي كانت تستأجر غرفة داخل الشقة لاستخدامها في تصنيع الإكسسوارات، قبل أن تغادر المكان في عام 2023 للتفرغ لنشاطها الفني.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، نشبت خلافات شخصية بين المتهمة الثانية والمجني عليها، وهو ما دفع الأولى إلى التوجه إلى الشقة برفقة آخرين والاستيلاء على منقولات كانت بداخلها، قبل أن تتطور الواقعة أثناء محاولة المجني عليها منعهم من المغادرة.

وخلال التحقيقات، نفت الفنانة جيهان الشماشرجي صلتها بالواقعة، مؤكدة أنها ليست طرفًا في النزاع القائم بين المتهمة الثانية والمجني عليها.

يُذكر أن جيهان الشماشرجي هي فنانة مصرية شابة حققت نجاحاً لافتاً في السنوات الأخيرة بمشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة، وكان هذا النزاع القانوني قد أثار صدمة في الوسط الفني قبل أن يحسمه القضاء اليوم لصالحها.