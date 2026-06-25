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  • فنانة مصرية: محمد رمضان أحالني لسائقه.. والعوضي وعدني بالعمل

فنانة مصرية: محمد رمضان أحالني لسائقه.. والعوضي وعدني بالعمل

  • 25 حزيران 2026
  • 14:35
فنانة مصرية محمد رمضان أحالني لسائقه والعوضي وعدني بالعمل

خبرني - كشفت الفنانة المصرية ناني سعد الدين عن تناقض صارخ في تجربتها مع نجمين كبيرين من الوسط الفني هما محمد رمضان وأحمد العوضي الإنسانية.
وأوضحت سعد الدين، خلال استضافتها في برنامج "مختلفة" على قناة الشمس، أن بدايات معرفتها برمضان تعود إلى عام 2009، حين كان يخوض خطواته الأولى في عالم الفن عبر مشاركته في فيلم "احكي يا شهرزاد".

وتذكرت تلك الفترة بحنين، مشيرة إلى أنها كانت برفقته وفنانة أخرى أثناء تصوير أحد الأعمال، حيث دعوا له جميعاً بالتوفيق والنجاح من أعماق قلوبهم، متوقعين أن يفتح الله له أبواب الرزق والشهرة، لكن المفاجأة جاءت بعد سنوات، حين تحقق لرمضان ما تمنوه له من نجومية واسعة، بينما وجدت سعد الدين نفسها في حاجة ماسة للدعم المهني. وعندما توجهت إليه أملاً في مساعدتها للعودة إلى الشاشة، جاء رد فعله مخيباً للآمال؛ إذ طلب منها ببساطة ترك رقم هاتفها لدى سائقه الشخصي، دون أي التزام واضح بالمساعدة.

وقالت ناني بحسرة: "روحت له علشان أشتغل، قالي ادي تليفونك للسواق بتاعي، وقتها حسيت بالخذلان لأني كنت منتظرة منه يقدرني".

في المقابل، وجهت سعد الدين الشكر للنجم أحمد العوضي، الذي استجاب لاستغاثتها الأخيرة ووعد بمشاركتها في أحد أعماله الفنية القادمة، رغم أنه لم يتواصل معها شخصياً حتى الآن.

وأشادت بمواقفه الإنسانية، واصفة إياه بالفنان "الجدع" ذي القلب الأبيض، مؤكدة أنه دائماً أول من يهرع لمساعدة زملائه في مواقع التصوير.

وكانت سعد الدين قد تعاونت سابقاً مع العوضي في مسلسله الأخير "على كلاي"، معربة عن تقديرها الكبير لدعمه المستمر لزملائه في الوسط الفني..

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