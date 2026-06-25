حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات

خبرني - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حجب تطبيقات التراسل خلال جلسات امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك اعتبارًا من 25 حزيران/يونيو 2026 وحتى 18 تموز/يوليو 2026، في محيط قاعات الامتحانات وأثناء انعقادها.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي حرصًا على ضمان نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة، مبينة أن حجب تطبيقات التراسل سيبدأ قبل بدء كل جلسة امتحان بدقائق، وينتهي مباشرة بعد انتهاء الجلسة.

وانطلقت الخميس أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026، بمشاركة 196,029 مشتركا ومشتركة، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم استكمال جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لضمان سير الامتحانات في مختلف مناطق المملكة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات لـ"المملكة"، إن الامتحانات ستُعقد في 790 مركزا امتحانيا تضم 1,899 قاعة امتحانية، إضافة إلى قاعات احتياطية في جميع مديريات التربية والتعليم، فيما جرى تخصيص 38 مركزا لتصحيح أوراق الامتحانات موزعة على مختلف محافظات المملكة.