أهم 4 فوائد لتناول الثوم والسبانخ معًا في طبق واحد

خبرني - كشف تقرير طبي حديث نشرته الدكتورة ميغان نان، وراجعته اختصاصية التغذية العلاجية كارينا تولينتينو، أن دمج الثوم والسبانخ في النظام الغذائي اليومي يشكل خط دفاع قوي لحماية الجسم من عدة أمراض مزمنة، وعلى رأسها أمراض القلب، والسكري، والسرطان، والالتهابات.

وأوضح التقرير أن هذا المزيج الغذائي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم المرتفع بكفاءة تقارب تأثير بعض الأدوية الموصوفة طبياً، حيث يعمل الثوم على تحفيز المركبات الطبيعية الموسعة للأوعية الدموية، بينما تمد السبانخ الجسم بنسبة عالية من النترات التي تسهم في تحسين تدفق الدم، فضلاً عن دور الثوم المثبت في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

وفي سياق متصل، أشار الخبراء إلى قدرة هذين المكونين على تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ يسهم الثوم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وخفض معدلات السكر التراكمي لدى المرضى، في حين تعمل الألياف الغذائية الموجودة بكثافة في السبانخ على إبطاء امتصاص السكريات وتحسين عملية الهضم.

كما أبرزت البيانات المنشورة دور المركبات النباتية ومضادات الأكسدة "الفلافونويد" المتوفرة في الثوم والسبانخ في تقليل فرص الإصابة بعدة أنواع من السرطانات، مثل سرطانات الثدي، والقولون، والمعدة، والبروستاتا، بالإضافة إلى قدرتهما على مكافحة الالتهابات المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض الكلى.

وفي المقابل، حذر التقرير من بعض الآثار الجانبية للإفراط في تناولهما؛ مبينًا أن المكملات الغذائية للثوم قد تشكل خطراً على الحوامل أو الذين يتناولون أدوية مسيلة للدم لما تسببه من زيادة احتمالات النزيف، فضلاً عن اضطرابات المعدة.

كما نبه التقرير إلى أن السبانخ قد ترتبط بزيادة خطر تشكل حصوات الكلى أو التلوث البكتيري في بعض الحالات، مؤكداً على أهمية استشارة الأطباء قبل إدخال أي تعديلات جوهرية أو مكملات مركزة على التغذية اليومية.