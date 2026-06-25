الراصد الهولندي يحذر من وضع فلكي حرج

خبرني - حذر راصد الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، مساء أمس الأربعاء، من وضع فلكي حرج قد يتسبب بتعرض الأرض لأنشطة زلزالية قوية، بحسب نظريته التي تربط حركة الكواكب بالزلازل على الأرض.

ونشر هوغربيتس على قنواته وحساباته الرسمية بمواقع التواصل قائلاً: "الوضع الفلكي للكواكب والقمر خلال اليومين القادمين. احتمال حدوث نشاط زلزالي أقوى"، مرفقاً التحذير بصورة تظهر عطارد وأورانوس والمريخ مع زوايا تقاربهم مع الأرض.

وبعدها بساعات قليلة، ضرب زلزالان متتاليان قويان فنزويلا، ليل الأربعاء إلى الخميس، ما أدى إلى انهيار مبانٍ في العاصمة كاراكاس. حيث تم رصد مبانٍ منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كراكاس، فيما أعلنت السلطات عن مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين في حصيلة مبدئية.

وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ، كما أُغلق مطار كراكاس الذي قالت إنه تعرض لأضرار جسيمة، وكذلك تم تعليق الدراسة، بعدما تسبب الزلزالان في أضرار بعدة ولايات. وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة إن فرق إنقاذ من دول أخرى ستصل خلال الساعات القادمة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزالين بـ7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالمياً منذ بداية العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ووقع الزلزال الثاني، وهو الأقوى، على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات، مما أثار مخاوف من وقوع أضرار جسيمة وسقوط ضحايا.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص يُحتمل أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض.

وأفادت الهيئة بوقوع زلزال ثانٍ أقوى بلغت شدته 7.5 درجة بعد دقيقة واحدة فقط.