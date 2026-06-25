الأذكياء ذوو القلوب الرقيقة غالباً يتشاركون في تجارب متشابهة

خبرني - يمكن أن يظن البعض أنّ الحياة أسهل تلقائياً لمن يتمتع بالذكاء، لكن هذا ليس صحيحاً دائماً. يعاني أصحاب الذكاء العالي كثيراً من شعور بعدم الفهم وعدم التوافق مع الأعراف الاجتماعية.

وفقاً لما جاء في تقرير نشره موقع Your Tango، إن الجمع بين العمق العاطفي والعمق الفكري يمكن أن يزيد الحياة صعوبة، وهناك حقيقة عاطفية تجمع هؤلاء الأشخاص. وانتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي مقولة للروائي الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي تُسلّط الضوء على التجربة العاطفية المشتركة بين أذكى الأشخاص وأكثرهم عمقاً في قلوبهم.

الألم والمعاناة

كتب دوستويفسكي قائلاً إن "الألم والمعاناة أمران لا مفرّ منهما لمن يمتلك ذكاءً كبيراً وقلباً رقيقاً". وفي مقطع فيديو، شرح جوليان دي ميديروس، صانع المحتوى الفلسفي، كيفية معرفة ذكاء شخص ما استناداً إلى مقولة للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي في روايته الملحمية "الجريمة والعقاب"، بأنه "كلما زادت المعاناة، زاد الذكاء". وأوضح جوليان: "ما قصده هو أن الألم معلم عظيم، فهو يجبر الشخص على النمو، ويغيره".

الذكاء والقلق الوجودي

شرح عالم النفس جيمس ويب العلاقة بين الذكاء العالي والاكتئاب الوجودي، مشيراً إلى أن الأفراد الموهوبين يتمتعون "بوعي مرهف ومثالية تجعلهم أكثر ميلاً لطرح أسئلة صعبة على أنفسهم حول طبيعة حياتهم وغايتها، وحياة من حولهم".

وأشار ويب إلى أن الأشخاص ذوي الذكاء العالي شديدو الحساسية للعالم ومكانتهم فيه. وافترض أن الأشخاص الذين يطرحون الأسئلة باستمرار، ويحللون الإجابات، وينخرطون في تأملات عميقة، يميلون إلى الاجترار الفكري، أو ما سمّاه "القلق الوجودي". ويشعر هؤلاء الأشخاص غالباً بوحدة شديدة، ويقعون في براثن الاكتئاب الوجودي.

التعاطف مع الذات

وبحسب دراسة بحثية أجريت عام 2015، يُعدّ الاكتئاب رابعَ أهمّ أسباب الإعاقة على مستوى العالم. استكشفت الدراسة العلاقة بين الاكتئاب والتعاطف مع الذات. وصف الباحثون التعاطف مع الذات بأنه الحفاظ على "موقف إيجابي تجاه الذات في أوقات الشدة".

وخلصوا إلى أن التعاطف مع الذات يتألف من ثلاثة عناصر أساسية هي اللطف مع الذات والشعور بالإنسانية المشتركة والوعي التام.

يتطلب اللطف مع الذات أن يكون المرء عطوفاً ومتفهماً ومتقبلاً لتجربته. وهو نقيض للحكم على الذات، الذي يُعد رد فعل قاسي وناقداً للذات تجاه المشاعر.

مفهوم الإنسانية المشتركة

شرح الباحثون مفهوم الإنسانية المشتركة بأنه إدراك أن المصاعب والفشل تجربة إنسانية مشتركة، وليست حدثاً يُفرق بين الأشخاص. وكتبوا إن "هذا يُعزز الشعور بالترابط مع الآخرين بدلاً من الشعور بالعزلة والوحدة عند الألم أو المعاناة".

تؤكد كلمات دوستويفسكي فكرة أن الأشخاص الأذكياء يشعرون بعمقٍ شديد لدرجة أنهم غالباً ما يغرقون في معاناتهم.

حزن عظيم

يُختتم اقتباس دوستويفسكي حول العلاقة بين المعاناة والذكاء بقوله: "أعتقد أن العظماء حقاً لابد أن يعانوا من حزنٍ عظيم على هذه الأرض".

وبالنظر إلى كلامه كاملاً، يظهر فيه عمق كبير، إذ إنه في المعاناة يتحد الأشخاص. وفي إدراك المصاعب المشتركة، يجد الأشخاص رابطاً مشتركاً.

قيم جوليان نظرية دوستويفسكي الفكرية قائلاً إن "الحكمة ببساطة هي إدراك أن الجميع يعاني، وبالتالي، فإن الألم هو ما يوحد"، لأنه يجعل الأشخاص يدركون أنهم يتشاركون نفس التجربة. لكن ينبغي لكل شخص أن يستيقظ مع شروق الشمس ويواصل المسير، لأن هذه هي الطريقة التي يجد بها معنى لحياته.