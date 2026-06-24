إعادة فتح السفارة الأمريكية بالكويت.. وروبيو يشيد بـ«شريك لا غنى عنه»

خبرني - بعد أشهر من تعليق الخدمات في مارس/آذار الماضي، بسبب هجمات إيرانية، استأنفت السفارة الأمريكية في الكويت الأربعاء، عملياتها، خلال زيارة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن السفارة الموجودة بمدينة الكويت ستستأنف خدماتها الطارئة على الفور للأمريكيين على أن يتم استئناف باقي الخدمات تدريجيا.

وأغلقت وزارة الخارجية الأمريكية سفارتيها في الكويت والسعودية في مارس/آذار الماضي، بعد أن شنت إيران اعتداءات غادرة بمسيرات النار عليهما عقب ضربات أمريكية إسرائيلية على طهران.

حضر روبيو مراسم رفع العلم الأمريكي في السفارة الأربعاء خلال زيارته للكويت لإجراء محادثات مع الحلفاء حول إنهاء حرب إيران.

وذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب المراسم: «العلم الأمريكي: رمز الوحدة والحرية، يرفرف الآن شامخا مرة أخرى فوق مدينة الكويت. الكويت شريك لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 5 مارس/آذار الماضي، تعليق العمليات في سفارة الولايات المتحدة لدى مدينة الكويت.

وكان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، جدد خلال كلمته في الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، إدانة الكويت الشديدة واستنكارها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي كان آخرها قبل بضعة أيام عبر استهداف مباشر بـ24 طائرة مسيرة.

وأوضح أن إجمالي ما تم رصده باتجاه أراضي الكويت منذ بدء العدوان الإيراني الآثم في الـ29 من فبراير/شباط الماضي، بلغ نحو 893 طائرة مسيرة و379 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا.