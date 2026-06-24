«عاش العراق» بصوت رحمة رياض ترافق أسود الرافدين في كأس العالم

خبرني - حضور فني لرحمة رياض في كأس العالم 2026 بعدما ترددت أغنيتها الوطنية «عاش العراق» داخل أحد الملاعب الأمريكية وسط تفاعل واسع من الجماهير العراقية.

سجلت الفنانة العراقية رحمة رياض حضوراً بارزاً في أجواء كأس العالم 2026، بعدما تردد صوتها في مدرجات مدينة فيلادلفيا الأمريكية من خلال أغنيتها الوطنية الشهيرة «عاش العراق»، التي رافقت الجماهير العراقية خلال إحدى مباريات المنتخب في البطولة.

وشهد ملعب «لينكولن فايننشال فيلد»، الذي استضاف مواجهة المنتخب العراقي ونظيره الفرنسي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة، تشغيل الأغنية وسط حضور جماهيري عراقي كبير ملأ المدرجات لمؤازرة «أسود الرافدين».

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت اللحظة التي انطلقت فيها الأغنية داخل الملعب، حيث تفاعل معها المشجعون بحماس، في مشهد عكس الحضور الجماهيري العراقي اللافت خلال منافسات البطولة العالمية.

ولا يعد ظهور أغنيات رحمة رياض في الفعاليات الكروية أمراً جديداً، إذ ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بعدد من المناسبات الرياضية المهمة.

وكانت الفنانة العراقية قد قدمت أغنية «حجرة، ورقة، مقص» الخاصة ببطولة كأس العرب 2021 في الدوحة، والتي حققت انتشاراً واسعاً بين الجماهير العربية.

كما شاركت في أداء أغنية «Light The Sky»، إحدى الأغنيات الرسمية المصاحبة لكأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب مجموعة من النجمات العربيات.

وتحظى رحمة رياض بمكانة مميزة لدى الجمهور الرياضي العراقي بفضل أعمالها الوطنية الداعمة للمنتخب، وفي مقدمتها أغنية «عاش العراق»، التي أصبحت من أكثر الأغنيات ارتباطاً بمشوار «أسود الرافدين» خلال السنوات الأخيرة.

ويُذكر أن رحمة رياض أطلقت مؤخراً أغنية «الأول على الأول» بالتعاون مع شركة كوكاكولا، تزامناً مع أجواء كأس العالم، في عمل حمل رسائل دعم للمنتخبات العربية بشكل عام وللمنتخب العراقي بشكل خاص، وهو من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر.