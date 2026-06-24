هل يزيد الإفراط في التمارين الرياضية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

خبرني - كشف استشاري أمراض القلب، أن الإفراط في التمارين الرياضية يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، في حالات نادرة وغالباً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية كامنة.

وقال الدكتور هارنيش سينغ باتيا، استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى فورتيس بمدينة نويدا الكبرى في الهند، إن "ممارسة الرياضة بانتظام تظل من أكثر الوسائل فعالية للحد من مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية".

لكنه أكد "أن المجهود البدني العنيف أو المطول للغاية قد يرفع مؤقتاً خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى بعض الأفراد الذين يعانون من حالات طبية مسبقة"، بحسب تلفزيون "نيودلهي".

متى الخطر؟

وخلال ممارسة التمارين عالية الشدة، يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من أن ذلك يُعد آمناً في الغالب لدى الأشخاص الأصحاء، إلا أنه قد يشكل خطراً على المصابين بارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، أو اضطرابات نظم القلب، أو السكري، أو أمراض الأوعية الدموية.

ويحذر الخبراء من أن بعض الفئات تحتاج إلى توخي الحذر قبل الانخراط في برامج تدريبية شاقة، ومن بينهم: المصابون بارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، ومرضى الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب)، والمصابون بالسكري، والمدخنون أو من لديهم تاريخ طويل في التدخين، والمصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن سبق لهم التعرض لسكتة دماغية أو نوبة إقفارية عابرة).

وفي هذه الحالات، قد تؤدي التغيرات المفاجئة في ضغط الدم والدورة الدموية إلى زيادة احتمال الإصابة بسكتة دماغية إقفارية ناجمة عن جلطة دموية، أو في حالات أقل شيوعاً بسكتة نزفية ناتجة عن نزيف داخل الدماغ.

الرجفان الأذيني

تشير دراسات إلى أن الرياضيين الذين يمارسون أنشطة تحمل شاقة لفترات طويلة، مثل سباقات الماراثون وركوب الدراجات لمسافات طويلة ورياضات الترايثلون، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني.

ويُعد هذا الاضطراب أحد العوامل التي ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إذا لم تتم معالجته، كما أن الجفاف واختلال توازن الأملاح والمعادن في الجسم خلال التمارين القاسية قد يزيدان من هذه المخاطر.

متى يجب التوقف؟

يؤكد الخبراء أن السكتات الدماغية المرتبطة بالنشاط البدني المكثف تظل نادرة، ولا ينبغي أن تكون سبباً للعزوف عن ممارسة الرياضة.

ويشير باتيا إلى أن "الفوائد الصحية للتمارين المنتظمة متوسطة إلى عالية الشدة تفوق بكثير المخاطر المحتملة"، لافتاً إلى أن النشاط البدني المنتظم يقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والسمنة والسكري.

ما مقدار النشاط البدني الموصى به؟

توصي الإرشادات الصحية للبالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني متوسط الشدة، أو 75 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني عالي الشدة.

وتشمل الأنشطة الموصى بها المشي السريع وركوب الدراجات والسباحة والركض والرقص وتمارين القوة.

وينصح الأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين أو الذين لديهم عوامل خطر مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بإجراء تقييم طبي قبل بدء برامج رياضية مكثفة، خصوصاً عند ظهور أعراض مثل: ألم في الصدر أثناء التمرين، وضيق غير مبرر في التنفس، والدوار أو الإغماء، وخفقان القلب، والإرهاق الشديد.

ويؤكد الخبراء أن الفحص الصحي البسيط قد يساعد في اكتشاف عوامل الخطر الخفية وضمان ممارسة الرياضة بشكل آمن وفعّال.

وفي حين قد تزيد التمارين المكثفة جداً من خطر السكتة الدماغية في حالات محدودة، تبقى الرياضة المنتظمة واحدة من أفضل الوسائل لحماية القلب والدماغ وتحسين الصحة العامة، شرط ممارستها بشكل متدرج والحفاظ على الترطيب الجيد واستشارة الطبيب عند وجود مشكلات صحية سابقة.