كيفية الاستفادة القصوى من الخطة المجانية لتطبيق كلود

خبرني - يُعد كلود من أبرز روبوتات الذكاء الاصطناعي المنافسة في السوق حاليًا، لكن مستخدمي الخطة المجانية قد يفاجأون أحيانًا برسالة تفيد بأنهم وصلوا إلى الحد الأقصى للاستخدام وعليهم الانتظار قبل متابعة المحادثة.

فكيف يعمل هذا النظام؟ وما المقصود بحد الـ 5 ساعات في كلود؟

ما هو حد الاستخدام في الخطة المجانية؟

تعتمد شركة "أنثروبيك"، المطورة لـ كلود، على نظام مختلف عن مجرد احتساب عدد الرسائل المرسلة، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear"



وبدلًا من منح المستخدم عددًا ثابتًا من الرسائل، تعتمد المنصة على نظام الرموز (Tokens)، حيث يتم احتساب تكلفة كل رسالة بناءً على:

- طول الرسالة.

- حجم النصوص التي تتم معالجتها.

- تعقيد المهمة المطلوبة.

- حجم سياق المحادثة السابق.

وبشكل عام، يمكن لمستخدمي الخطة المجانية إرسال ما يصل إلى نحو 40 رسالة قصيرة كل خمس ساعات، لكن العدد الفعلي قد يكون أقل أو أكثر بحسب طبيعة الاستخدام.

وعند استهلاك الحصة المخصصة، يتعين على المستخدم الانتظار حتى تبدأ نافذة جديدة مدتها خمس ساعات لاستعادة إمكانية إرسال الرسائل.

لماذا لا يوجد عدد ثابت للرسائل؟

السبب الرئيسي هو أن كلود لا يحاسب المستخدم على عدد الرسائل فقط، بل على كمية الموارد الحاسوبية التي تتطلبها كل محادثة.

على سبيل المثال:

- سؤال قصير وبسيط يستهلك عددًا محدودًا من الرموز.

- تحليل ملف طويل أو كتابة تقرير مفصل يستهلك كمية أكبر بكثير.

لذلك قد يتمكن بعض المستخدمين من إرسال عشرات الرسائل خلال الفترة نفسها، بينما يصل آخرون إلى الحد الأقصى بسرعة بسبب استخدام مهام أكثر تعقيدًا.

هل زادت حدود الاستخدام مؤخرًا؟

أعلنت "أنثروبيك" مؤخرًا عن توسيع قدرات كلود الحاسوبية بفضل شراكات واستثمارات جديدة، إلا أن الزيادة في حدود الاستخدام استفاد منها مشتركو الخطط المدفوعة فقط، بما في ذلك: "كلود برو - كلود ماكس - كلود تيم".

أما مستخدمو الخطة المجانية فما زالوا خاضعين لنظام الاستخدام الحالي.

كيف تتجنب الوصول إلى الحد الأقصى بسرعة؟

هناك عدة طرق تساعد على الاستفادة القصوى من كلود دون استنزاف الحصة المتاحة خلال فترة قصيرة.

1- اجمع أسئلتك في رسالة واحدة

بدلًا من إرسال عدة رسائل متتالية، حاول تضمين جميع التفاصيل والأسئلة في رسالة واحدة واضحة ومتكاملة.

كلما كانت التعليمات دقيقة منذ البداية، قلّت الحاجة إلى رسائل إضافية للتوضيح.

2- اكتب تعليمات مفصلة

غالبًا ما تؤدي الطلبات الغامضة إلى ردود غير دقيقة، مما يدفع المستخدم إلى إرسال رسائل تصحيحية إضافية.

لذلك يُنصح بتحديد المطلوب بدقة من أول مرة لتقليل عدد التفاعلات.

3- استخدم ميزة تعديل الرسالة

إذا أخطأ كلود في فهم طلبك، فمن الأفضل تعديل الرسالة الأصلية وإعادة توليد الإجابة بدلًا من إرسال رسالة جديدة للتصحيح.

هذه الطريقة تساعد في تقليل استهلاك الحصة المتاحة.

4- ابدأ محادثات جديدة بانتظام

كلما طالت المحادثة، زاد حجم السياق الذي يحتاج كلود إلى معالجته، وبالتالي يزداد استهلاك الرموز.

ولهذا يُنصح بعد عدد كبير من الرسائل بما يلي:

- اطلب من كلود تلخيص المحادثة.

- انسخ الملخص.

- افتح محادثة جديدة.

- ألصق الملخص وواصل العمل من هناك.

هذه الخطوة تساعد على تقليل استهلاك الموارد وتحسين كفاءة الاستخدام.

5- وزّع مهامك على مدار اليوم

إذا كنت تعتمد على كلود بشكل مكثف، فمن الأفضل توزيع المهام على فترات مختلفة بدلًا من استهلاك الحصة بالكامل خلال فترة قصيرة.

لماذا تزداد تكلفة المحادثات الطويلة؟

في بداية أي محادثة، يحتاج كلود إلى معالجة كمية صغيرة من البيانات فقط.

لكن مع استمرار النقاش وتراكم الرسائل، يضطر النموذج إلى مراجعة قدر أكبر من السياق لفهم المحادثة بالكامل.

ولهذا قد تستهلك الرسائل في المحادثات الطويلة عددًا أكبر بكثير من الرموز مقارنة بالرسائل الأولى، حتى لو كانت قصيرة.

يعتمد حد الاستخدام في كلود على استهلاك الموارد وليس على عدد الرسائل فقط. ولذلك فإن كتابة طلبات واضحة، وتقليل الرسائل المتكررة، وإنشاء محادثات جديدة عند الحاجة، كلها خطوات تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الخطة المجانية قبل الوصول إلى حد الـ 5 ساعات.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على كلود بشكل يومي ومكثف، فقد تكون الترقية إلى إحدى الخطط المدفوعة خيارًا مناسبًا للحصول على حدود استخدام أعلى وتجربة أكثر مرونة.