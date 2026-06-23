كيفية التعامل مع إصابة التواء الكاحل وطرق الوقاية منها

خبرني - يُعد التواء الكاحل من أكثر الإصابات شيوعاً بين الأشخاص من مختلف الأعمار، سواء كانوا يمارسون الرياضة بانتظام أو يقومون بالأنشطة اليومية المعتادة. يُقدم معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، في المقال الآتي، معلومات مهمة عن أسباب التواء الكاحل وأعراضه وطرق تشخيصه وعلاجه، إضافة إلى الإسعافات الأولية لهذه الإصابة ومضاعفات إهمالها وخطوات الوقاية الضرورية.

تحدث هذه الإصابة نتيجة التواء مفاجئ أو حركة غير طبيعية لمفصل الكاحل تؤدي إلى تمدد أو تمزق الأربطة التي تربط العظام ببعضها وتحافظ على ثبات المفصل. وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتبرون التواء الكاحل إصابة بسيطة، إلا أن إهمال علاجها أو العودة المبكرة للنشاط البدني قد يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد تؤثر في الحركة وجودة الحياة.

ما هو التواء الكاحل؟

الكاحل هو المفصل الذي يربط الساق بالقدم، ويعتمد في ثباته على مجموعة من الأربطة القوية التي تمنع الحركة الزائدة للمفصل. يحدث الالتواء عندما تتعرض هذه الأربطة للشد المفرط أو التمزق نتيجة حركة مفاجئة أو سقوط أو وضع القدم بطريقة غير صحيحة.

في معظم الحالات يحدث الالتواء عندما تنقلب القدم إلى الداخل بشكل مفاجئ، مما يسبب إصابة الأربطة الموجودة على الجانب الخارجي للكاحل. وقد تتراوح شدة الإصابة بين تمدد بسيط للأربطة وتمزق كامل في بعض الحالات الشديدة.

أسباب التواء الكاحل:

يمكن أن يحدث التواء الكاحل في العديد من المواقف اليومية والرياضية، ومن أبرز الأسباب:

- المشي أو الجري على أسطح غير مستوية.

- الهبوط بطريقة خاطئة بعد القفز.

- تغيير الاتجاه بشكل مفاجئ أثناء الحركة.

- ارتداء أحذية غير مناسبة أو ذات كعب مرتفع.

- ضعف عضلات الساق والقدم.

- وجود إصابة سابقة في الكاحل لم يتم علاجها بشكل كامل.

- فقدان التوازن أو التعثر أثناء المشي.

كما تزيد بعض العوامل من احتمالية الإصابة، مثل السمنة وضعف اللياقة البدنية وعدم ممارسة تمارين التوازن والتقوية.

أعراض التواء الكاحل:

تختلف الأعراض حسب درجة الإصابة، إلا أن أكثر العلامات شيوعاً تشمل:

- ألم مفاجئ في منطقة الكاحل.

- تورم وانتفاخ حول المفصل.

- ظهور كدمات أو تغير لون الجلد إلى الأزرق أو البنفسجي.

- صعوبة في المشي أو تحميل الوزن على القدم المصابة.

- الشعور بعدم استقرار المفصل.

- محدودية الحركة وألم عند تحريك القدم.

وفي الحالات الشديدة قد يسمع المصاب صوت فرقعة لحظة الإصابة، أو يعجز تماماً عن الوقوف على القدم المصابة.

درجات التواء الكاحل:

يقسم الأطباء التواء الكاحل إلى ثلاث درجات رئيسية:

- الدرجة الأولى (البسيطة):

تتضمن تمدداً خفيفاً للأربطة دون تمزق واضح. يشعر المصاب بألم بسيط وتورم محدود، وعادة ما يكون قادراً على المشي مع بعض الانزعاج.

- الدرجة الثانية (المتوسطة):

تحدث نتيجة تمزق جزئي في الأربطة، ويكون الألم والتورم أكثر وضوحاً، مع صعوبة في المشي وتحريك المفصل.

- الدرجة الثالثة (الشديدة):

تتضمن تمزقاً كاملاً في أحد الأربطة أو أكثر، ويصاحبها ألم شديد وتورم كبير وعدم استقرار المفصل، وقد يحتاج المصاب إلى تدخل طبي متخصص وبرنامج تأهيلي مكثف.

تشخيص الإصابة:

يعتمد التشخيص على التاريخ المرضي والفحص السريري، حيث يقوم الطبيب بتقييم الألم والتورم ومدى حركة المفصل وثباته. وفي بعض الحالات قد يتم طلب فحوصات إضافية مثل:

- الأشعة السينية لاستبعاد وجود كسر في العظام.

- التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم الأربطة والأنسجة الرخوة.

- الموجات فوق الصوتية في بعض الحالات لتقييم الأنسجة المصابة.

يساعد التشخيص الدقيق في تحديد خطة العلاج المناسبة وتسريع عملية التعافي.

الإسعافات الأولية:

يُعد التدخل المبكر عاملاً مهماً في تقليل الألم والتورم وتحسين فرص الشفاء. وينصح باتباع الخطوات التالية خلال الساعات الأولى من الإصابة:

الراحة:

يجب تجنب الأنشطة التي تزيد الألم والامتناع عن تحميل الوزن على القدم المصابة قدر الإمكان.

التبريد:

يُنصح بوضع كمادات باردة أو أكياس ثلج ملفوفة بقطعة قماش على منطقة الإصابة لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ساعتين أو ثلاث ساعات خلال أول 48 ساعة.

الضغط:

يمكن استخدام رباط ضاغط مرن للمساعدة في تقليل التورم، مع الحرص على عدم شده بشكل مفرط.

رفع القدم:

يفضل رفع القدم فوق مستوى القلب عند الجلوس أو الاستلقاء للمساعدة في تقليل الانتفاخ.

العلاج الطبي:

يعتمد العلاج على شدة الإصابة، وتشمل الخيارات العلاجية:

العلاج التحفظي:

في معظم الحالات البسيطة والمتوسطة، يشمل العلاج:

- الراحة المؤقتة.

- الأدوية المسكنة والمضادة للالتهاب عند الحاجة.

- استخدام الدعامات أو الأربطة الخاصة بالكاحل.

- العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

العلاج الطبيعي :

يلعب العلاج الطبيعي دوراً أساسياً في استعادة وظيفة الكاحل ومنع تكرار الإصابة، ويشمل:

- تمارين تحسين مدى الحركة.

- تمارين تقوية عضلات الساق والقدم.

- تمارين التوازن والثبات.

- التدريب التدريجي للعودة إلى النشاط الطبيعي.

التدخل الجراحي:

يُعتبر نادراً ويقتصر عادة على الحالات الشديدة التي تتضمن تمزقاً كاملاً للأربطة أو عدم استقرار مزمن للمفصل بعد فشل العلاج التحفظي.

مضاعفات إهمال العلاج:

قد يؤدي تجاهل الإصابة أو العودة المبكرة للنشاط البدني إلى عدة مضاعفات، منها:

- عدم استقرار الكاحل بشكل مزمن.

- تكرار الالتواء بشكل متكرر.

- ضعف العضلات المحيطة بالمفصل.

- آلام مزمنة وصعوبة في الحركة.

- زيادة خطر الإصابة بخشونة المفصل مستقبلاً.

لذلك من المهم الالتزام بخطة العلاج والتأهيل حتى في حالات الالتواء البسيطة.

الوقاية من التواء الكاحل:

يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، منها:

- ممارسة تمارين الإحماء قبل النشاط البدني.

- تقوية عضلات الساق والكاحل بانتظام.

- أداء تمارين التوازن والتنسيق الحركي.

- ارتداء أحذية مناسبة توفر دعماً جيداً للقدم.

- تجنب المشي أو الجري على الأسطح غير المستوية قدر الإمكان.

- استخدام دعامة للكاحل عند الحاجة، خاصة لدى الأشخاص الذين سبق لهم التعرض للإصابة.

- العودة التدريجية إلى النشاط بعد الإصابة وعدم التسرع في استئناف التمارين.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ينبغي طلب الرعاية الطبية في الحالات التالية:

- عدم القدرة على المشي أو الوقوف على القدم المصابة.

- وجود تشوه واضح في شكل المفصل.

- ألم شديد أو تورم متزايد.

- استمرار الأعراض لأكثر من عدة أيام دون تحسن.

- الشعور بعدم استقرار الكاحل بشكل متكرر.

- الاشتباه بوجود كسر أو إصابة أخرى مصاحبة.