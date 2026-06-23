مياه العقبة: 6 أيام بدلاً من 7 !

خبرني - أعلنت شركة مياه العقبة عن برنامج جديد لتوزيع المياه سيطبق قريبا في مختلف مناطق مدينة العقبة، بحيث يصبح التوزيع وفق دورة مائية مدتها ستة أيام بدلاً من سبعة أيام.

وبموجب البرنامج الجديد، سيكون يوم الجمعة مخصصاً للتزويد المائي لجميع مناطق المدينة، على أن يتم تنظيم أدوار التوزيع للمناطق المختلفة خلال الفترة من السبت وحتى الخميس وفق جدول سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وقالت الشركة أن التفاصيل الكاملة للبرنامج الجديد ومواعيد التزويد لكل منطقة سيتم نشرها قبل وقت كافٍ من بدء التطبيق، بما يتيح للمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة وترتيب احتياجاتهم المائية بالشكل المناسب.

ودعت الشركة المشتركين إلى:

التأكد من جاهزية وسلامة الخزانات المنزلية.

زيادة السعة التخزينية بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة وطبيعة الاستهلاك.

فحص الشبكات الداخلية والخزانات والتأكد من عدم وجود أي تسربات مائية ومعالجتها فوراً.

ترشيد استهلاك المياه والاستفادة المثلى من الكميات المتاحة.

وتؤكد شركة مياه العقبة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها الرامية إلى ضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة التزويد المائي لجميع المشتركين، داعيةً الجميع إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالبرنامج الجديد فور الإعلان عنها.