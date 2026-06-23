الكويت تنفذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين بقضايا جنائية

خبرني - أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً داخل السجن المركزي بحق خمسة مدانين في قضايا جنائية مختلفة، وذلك بعد استكمال جميع مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية باتة بحقهم.

وأوضحت النيابة أن تنفيذ الأحكام جاء بعد استنفاد المحكوم عليهم جميع درجات التقاضي، بما يشمل محاكمات أول درجة والاستئناف والتمييز، إضافة إلى الفصل في طلبات إعادة النظر المقدمة في بعض القضايا، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأكدت أن الإجراءات تمت بعد توفير الضمانات القانونية والدستورية للمدانين، ومن ضمن ذلك حق الدفاع والاستعانة بالمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وشملت القضايا التي نُفذت فيها الأحكام جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، والخطف المقترن بالقتل أو بقصد الاعتداء، وهتك العرض، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بغير ترخيص، فضلاً عن جرائم مرتبطة بالاحتجاز غير القانوني والتهديد.

وبيّنت النيابة أن من بين المحكوم عليهم ثلاثة مواطنين كويتيين، ومقيماً مصرياً، وشخصاً من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أن الأحكام اعتمدت من الجهات القضائية المختصة وصادقت عليها الجهات العليا في الدولة.

وشددت النيابة العامة على أن تنفيذ هذه الأحكام تم وفقاً للقانون وبما يضمن العدالة وسيادة القضاء، مؤكدة أن العقوبات تأتي في إطار حماية المجتمع وتحقيق الردع العام وصون الأرواح والحقوق التي يكفلها القانون.