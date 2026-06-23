نبيذ يودي بحياة 3 سياح روس في جزيرة بالي

خبرني - أفادت قناة "Mash" الروسية أن النبيذ الإندونيسي الذي تسبب في وفاة سائحة روسية في وقت سابق، كان قد تسبب أيضا في وفاة اثنين آخرين على الأقل من الروس.

وسُجّلت أول حالة تسمم مميتة بهذا المشروب الكحولي، الذي يُباع في معظم متاجر البقالة تقريبا في جزيرة بالي، عام 2008، عندما أحضرت مواطنة روسية من مدينة سوبينكا في مقاطعة فلاديميرسكايا النبيذ إلى منزلها كهدية. وبعد تناوله، تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ، وفقدت بصرها، ثم دخلت في غيبوبة انتهت بوفاتها.

وفي نهاية العام الماضي، أُضيف روسي يُدعى أندريه إلى قائمة الضحايا، حيث نُقل إلى المستشفى بعد الاشتباه بتسممه بمادة مجهولة، قبل أن يؤكد الأطباء لاحقا أن السبب هو النبيذ الإندونيسي، ورغم محاولات إنقاذه، فارق الحياة.

كما سُجلت حالة ثالثة لامرأة روسية تُدعى آنا، تناولت المشروب الكحولي ثم دخلت في غيبوبة، وتوفيت بعد 22 يوما.

كما أشارت القناة إلى وجود أربع حالات تسمم أخرى على الأقل لروس بهذا المشروب، إلا أنه تم إنقاذ حياتهم.

ورغم هذه الحوادث، لا يزال المشروب متاحا في متاجر جنوب غرب الجزيرة، بحسب التقرير، فيما يواصل السكان المحليون والسياح التعرض لمخاطر مرتبطة بتناوله.

وأشار التقرير إلى حوادث إضافية، بينها حالة سائح روسي في أوبود اشترى المشروب من أحد المتاجر للاحتفال بموعد رومانسي، لكنه تعرض لاحقا لتدهور حاد في حالته الصحية بعد تناول كمية قليلة منه. كما تعرضت مصورة روسية لمضاعفات صحية خطيرة بعد تناول كأس واحد فقط.

وفي حادثة أخرى، فقدت سائحة روسية وعيها أثناء قيادتها دراجة نارية بعد استهلاك المشروب، ما أدى إلى إصابات بالغة شملت فقدان أسنان وكسر في الفك وشللا جزئيا في الوجه.