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  • مصر.. وفاة مراقب امتحانات داخل لجنة الثانوية الأزهرية إثر أزمة قلبية

مصر.. وفاة مراقب امتحانات داخل لجنة الثانوية الأزهرية إثر أزمة قلبية

  • 23 حزيران 2026
  • 11:42
مصر وفاة مراقب امتحانات داخل لجنة الثانوية الأزهرية إثر أزمة قلبية

خبرني - توفي أحد مراقبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة امتحانية بمحافظة الغربية.

وأفادت مصادر بأن المراقب يُدعى محمود ناصف، ويبلغ من العمر 59 عامًا، ومقيم بقرية كفر الشيخ سليم التابعة لمركز طنطا، وقد شعر بحالة إعياء شديدة أثناء أداء مهام عمله داخل لجنة معهد سالم الفقي الأزهري بنات بقرية الدلجمون، مركز كفر الزيات.

وتم نقل المراقب على الفور إلى مستشفى كفر الزيات العام بواسطة سيارة إسعاف في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.

وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي تولت متابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

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